V neurju potonila ribiška barka, iz morja rešili dve osebi

FOTO: Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Uslužbenci reške luške kapitanije so v torek v morju pri Ičićih našli in rešili dve osebi z ribiške barke, ki je v neurju potonila v reškem akvatoriju, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Za rešitev se lahko zahvalita tudi očividcem, ki so okoli desete ure dopoldne reševalce obvestili, da je barka nenadoma izginila iz njihovega vidnega polja. Takoj je stekla iskalna akcija in ni ni minilo dolgo, ko so v morju zagledali ponesrečenca. Držala sta se za bokobran potonjenega plovila.

Prepeljali so ju na Reko, kjer so ju preventivno pregledali zdravstveni delavci, nato pa sta se lahko vrnila domov.

Z luške kapitanije so pozneje sporočili, da je šlo za osemmetrsko ribiško barko, ki je bila tehnično ustrezna in je imela vso potrebno dokumentacijo. Na kraju nesreče ni znakov onesnaženja morja, potonila pa je 60 metrov globoko, tako da ne predstavlja nevarnosti za pomorski promet.

Oba ponesrečena sta hrvaška državljana.