Z vrha škotskega višavja reševali štiri osebe, bili brez derez in zemljevida

Silovita nevihta Ciara oziroma Sabine, kot jo imenujejo v Nemčiji, je v zadnjih dneh zajela večje predele Evrope in zahtevala pet smrtnih žrtev.

Na jugu Češke in v Angliji sta umrla voznika avtomobila, na katerega je padlo drevo. Smrtno žrtev iz istih razlogov smo včeraj zabeležili tudi v Sloveniji. O dveh smrtnih žrtvah poročajo iz poljskega smučarskega letovišča Bukowina, kjer je veter odpihnil streho z izposojevalnice smučarske opreme. V incidentu sta umrli mama in hči, še ena ženska in najstnik pa sta bila poškodovana.Na jugu Švedske je utonil ribič, ko se je na jezeru Fegen prevrnil čoln. Enega ribiča, ki je bil prav tako v čolnu, še vedno pogrešajo.

Nevihat je povzročila številne težave v letalskem, železniškem in cestnem prometu.

Po vetru in dežju še sneg in led

V Veliki Britaniji, kjer je bilo najhuje že v nedeljo, vremenoslovci opozarjajo, da so razmere še vedno nevarne. Po močnem vetru in deževju, ki je povzročil številne poplave, na Otoku pričakujejo sneg in led, zaradi česar so izdali rumeni alarm za območje Severne Irske, večino Škotske in sever Anglije. Ponekod naj bi zapadlo do 20 centimetrov snega, prav tako naj bi se ohladilo.