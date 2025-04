V New Jerseyju izbruhnil požar, evakuirali 3000 ljudi

Požar na območju upravljanja z divjimi živalmi Greenwood Forest v okrožju Ocean je izbruhnil v torek zjutraj, doslej so omejili 10 odstotkov požara, je sporočila služba za gozdne požare New Jerseyja.

Po podatkih PowerOutage.US je zaradi požara prišlo do izpada električne energije, ki je prizadel skoraj 26.000 odjemalcev. Zaprt je tudi bližnji del najpomembnejše in najbolj pretočne ceste v državi, Garden State Parkwaya, je sporočila policija.

Zaradi gostega dima, ki se je dvignil visoko v zrak, so objavili tudi opozorilo glede kakovosti zraka. Domačinka Giana Nicholas je za News 12 New Jersey povedala, da dim sprva ni bil tako obširen, a da se je hitro začel širiti, zato se je morala tudi njena družina evakuirati.

V New Jerseyju vsako leto zagori okoli 2800 hektarjev gozdov, kar pomeni, da je torkov požar presegel letno povprečje.

Čeprav gozdni požari v New Jerseyju niso tako pogosti kot na drugih območjih države, ta pojav v regiji ni tuj. V požaru Jennings Creek je novembra pogorelo več tisoč hektarjev gozdov v New Jerseyju in New Yorku.