V New Yorku aretirali Trumpovega podpornika z lažno bombo

Velik nakupovalni center Queens Mall v Elmuhrstu so zgodaj zjutraj v ponedeljek izpraznili, potem ko so v parkiranem avtomobilu našli nekaj podobnega bombi. Avtomobil, v katerem je bil še pes, je bil prijavljen kot ukraden v Nevadi.

Shenker se je policiji predal zgodaj zjutraj v torek v Brooklynu, okrožno tožilstvo Queensa pa je pripravilo zajetno obtožnico, vendar brez obtožb terorizma, saj naj bi bil Shenker bolj prismojen kot nevaren.

Newyorški mediji poročajo, da se je na družbenih medijih predstavljal kot domoljub in goreč podpornik Trumpa. Nazadnje je bil aretiran 30. decembra, ko je zažgal protestni poster na policijski barikadi.

Shenker je v ukradenem avtomobilu poleg psa in lažne bombe pustil tudi plakat z napisom Črna življenja štejejo, da bi morda tako preusmeril pozornost policije in obtožil gibanje proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi.

Mladi Shenker je sicer že znan borec za Trumpovo pravico in podpornik raznih teorij zarote, zaradi česar so ga obtožili tudi zločinov iz sovraštva ter vrgli z univerze Massachusetts Amherst. Njegov odvetnik je zatrdil, da gre za zaroto proti belcem in proti Judom, ker se profesorji niso strinjali z njegovimi stališči.

Na družbenih medijih je objavljal kritike priporočila zdravstvenih strokovnjakov glede pandemije covida-19, kot je nošenje mask, napadal je razna leva gibanja in seveda zatrjeval tudi, da so bile volitve 3. novembra lani velika prevara v škodo Trumpa.