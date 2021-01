V New Yorku avtobus visel z nadvoza hitre ceste

V četrtek zvečer se je v New Yorku, na hitri cesti Cross–Bronx, zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus obstal na nadvozu hitre ceste. Tiskovni predstavnik newyorške policije je povedal, da se je v nesreči sedem ljudi lažje poškodovalo, vsi pa so bili potniki na avtobusu. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico.