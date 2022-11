V New Yorku demokrat Maloney stolček odstopil republikancu Lawlerju

Po ameriških vmesnih volitvah je jasno, da še nekaj časa ne bo znano, kdo bo nadziral večino v zveznem kongresu, od česar bosta odvisni preostali dve leti predsedniškega mandata Joea Bidna. Vseeno pa se že nakazujejo nekateri rezultati volitev. Ti kažejo, da se bodo demokrati v predsedniškem domu obdržali, čeprav izgleda, da bodo ostali v manjšini. Pomembno zmago so sicer zabeležili v konservativnem Kentuckyju, kjer so volivci zavrnili ustavno dopolnilo o prepovedi splava.

Čeprav se štetje glasov nadaljuje in izidi volitev ne bodo jasni še nekaj časa, so nekateri rezultati volitev že vidni. V Georgii so tako napovedali drugi krog boja za senatni stolček. Visoki volilni uradnik je povedal, da je v tej zvezni državi ostalo preštetih manj kot 10. 000 glasov, kar pomeni, da bo tesna tekma za senat potekla decembra. Gabriel Sterling, vodja operativnega urada državnega sekretarja v Georgii, je dejal, da preprosto ni več dovolj glasov, ki bi demokratskemu senatorju Raphaelu Warnocku omogočili, da preseže potreben prag, ki je potreben, da se izogne drugemu krogu volitev, poroča CNN. Medtem je v New Yorku stolček v predstavniškem domu izgubil demokrat Sean Patrick Maloney, ki je zmago moral prepustiti Mikeu Lawlerju.

icon-expand Sean Patrick Maloney FOTO: AP

Maloney se je sicer znašel v nerodnem položaju. Na eni strani je moral poudarjati, da so demokrati v predstavniškem domu presegli predvolilna pričakovanja, hkrati pa je poskušal razumeti svoj poraz. "Ne maram izgubljati. Toda moj nasprotnik je zmagal v tej tekmi in to pošteno. In to nekaj pomeni," je dejal Maloney. Zagovorniki pravice do splava so zabeležili nekaj zmag Pomembno zmago so zabeležili v konservativnem Kentuckyju, kjer je 52 odstotkov volivcev zavrnilo ustavno dopolnilo o prepovedi splava. "To je pomembna zmaga, ki postavlja temelje za prihodnji napredek," je ocenil Guttmacherjev inštitut, ki zagovarja pravico do splava. Pravico do splava so pričakovano potrdili še v Kaliforniji, Michiganu in Vermontu, večinsko demokratskih državah, kjer bo odslej zagotovljena tudi v ustavi. "Po vsej državi smo videli jasno zavračanje odločitve vrhovnega sodišča," pa je v odzivu na izide referendumov dejala Nancy Northup, predsednica Centra za reproduktivne pravice, ki zagovarja pravico do splava. Ocenila je, da so se volivci močno mobilizirali, da povrnejo pravico, ki jim jo je vzelo vrhovno sodišče. "Ne želijo, da bi politiki nadzorovali njihova telesa in njihovo prihodnost," je dodala. Štetje glasov se nadaljuje V tekmi za senatne stolčke ima v Arizoni po 67 odstotkov preštetih glasov trenutno prednost demokratski senator Mark Kelly. Za 107. 883 glasov vodi republikanca Blakea Mastersoma. V Georgii ima po 96 odstotkov preštetih glasov prednost sedanji demokrat Raphael Warnock. Republikanca Herschela Walkerja vodi za 18. 043 glasov. V Nevadi po 80 odstotkih preštetih glasov vodi republikanec Adam Laxalt. Za 22. 595 glasov prehiteva sedanjo demokratsko senatorko Catherine Cortez Masto. V Wisconsinu po 94 odstotkih preštetih glasovnic sedanji republikanski senator Ron Johnson demokrata Mandelo Barnesa za 32. 879 glasov. Na Aljaski Republikanka Kelly Tshibaka po 67 odstotkov preštetih glasovnic za 3196 glasov vodi sedanjo senatorko Liso Murkowski, prav tako republikanko. Poleg boja za stole v ameriškem predstavniškem domu in senatu, pa nejasni ostajajo tudi izidi guvernerskih tekem. Rezultati guvernerskih tekem na Aljaski, v Arizoni, v Kansasu, Nevadi in Oregonu še niso bile objavljeni. Predstavnica republikanske stranke Nancy Mace je za CNN povedala, da je "previdno optimistična" glede tega, da bodo republikanci dobili večino v predstavniškem domu, in dodala, da bo "težko vladati" dokler se strani ne sporazumeta. Dodala je, da je pričakovala, da se bodo njeni republikanski kolegi odrezali bolje kot v torek. Guverner Ron DeSantis po 98 odstotkih preštetih glasov vodi za skoraj 20 odstotnih točk, floridski republikanski senator Marco Rubio pa ima nekaj več kot 16 odstotnih točk prednosti pred demokratsko protikandidatko Val Demings, poroča ameriška medijska hiša CNN.

icon-expand Ron DeSantis FOTO: AP

Republikanska kandidata za guvernerja in senatorja na Floridi sta tako že dosegla prepričljivo zmago, kar meče senco dvoma na status Floride kot razdeljene države, ki je v preteklosti pogosto predstavljala neke vrste lakmusov papir za volitve v ZDA, saj se očitno vse bolj nagiba k podpori republikanski stranki. "Dosegli smo veliko zmago. Zahvaljujoč izjemni podpori prebivalcev Floride nismo le ponovno izvoljeni, temveč smo na novo začrtali politični zemljevid," je DeSantis dejal v Tampi v zmagovitem govoru, medtem ko so ga spodbujali številni podporniki. Njegova ponovna izvolitev ni presenetljiva, vendar je obseg njegove zmage presegel skoraj vse napovedi, poleg tega pa je dobil tudi jasno večino glasov Latinoameričanov. To je velika spodbuda za DeSantisa, ki naj bi po navedbah nekaterih analitikov v ZDA razmišljal o kandidaturi za predsednika države leta 2024, piše britanski BBC. DeSantis doslej ni javno napovedal, da bi se želel kot republikanski kandidat potegovati za položaj predsednika ZDA, a očitno pušča odprte možnosti, saj se ni želel zavezati, da bo do konca izpeljal še drugi mandat na položaju guvernerja Floride. Bi pa se s kandidaturo postavil nasproti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v ponedeljek znova namignil, da bi se lahko na volitvah leta 2024 spet potegoval za položaj predsednika ZDA. Na zborovanju v Ohiu pred vmesnimi volitvami je povedal, da bo prihodnji torek na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi sporočil nekaj velikega. Trump je DeSantisa posvaril pred kandidaturo za predsednika leta 2024, češ da bi to škodovalo republikanski stranki. "Mislim, da bi s tem naredil napako, da volilni bazi to ne bi bilo všeč," je dejal za ameriško televizijo Fox News. Trump je sicer v torek javno oznanil, da je kot prebivalec Floride glasoval za DeSantisa v bitki za guvernerja, čeprav je pred tem izrekel nekaj pikrih besed na njegov račun. 44-letni Ron DeSantis je relativen novinec v politiki, vendar se je od leta 2019, ko je postal guverner Floride, hitro povzpel do nacionalne prepoznavnosti, piše BBC. Predstavlja se kot goreč zagovornik konservativizma in po mnenju mnogih je najverjetnejši kandidat, ki bi potencialno lahko izpodrinil Trumpa v bitki za predsedniško kandidaturo znotraj republikanske stranke.

Demokrati odvzeli senatni sedež v Pensilvaniji Demokrat John Fetterman je neuradno tesno premagal republikanca s podporo Donalda Trumpa Mehmeta Oza in bo v zveznem senatu prevzel sedež republikanca Pata Toomeyja, ki se odpravlja v pokoj. Demokrati so v Pensilvaniji osvojili tudi guvernerske volitve, na katerih je Josh Shapiro premagal republikanca Douga Mastriana, ki je prav tako užival Trumpovo podporo, volivcem države pa se je zdel preveč skrajno na desni. Mastriano je tudi širil Trumpove navedbe o velikih prevarah na predsedniških volitvah 2020. Demokrati lahko še vedno izgubijo večino v senatu, kjer je trenutno razmerje moči 50 proti 50 z odločilnim glasom večine podpredsednice ZDA Kamale Harris. Odločilni bosta najprej tekmi v Arizoni in Nevadi, kjer lahko demokrata do konca štetja glasov izgubita ali zmagata.

icon-expand John Fetterman FOTO: AP

Na koncu bo senatno večino najverjetneje odločila Georgia tako kot že leta 2020 oziroma 2021 po drugem krogu, ko so demokrati osvojili oba senatna sedeža iz konservativne južne države. Po skoraj vseh preštetih glasovih imata demokrat Raphael Warnock in republikanec Herschel Walker po okrog 49 odstotkov glasov. Če noben kandidat ne dobi 50 odstotkov, sledi drugi krog, ki bo 6. decembra. Senatna večina bo tako odločena najkasneje do takrat, na to, kdo bo imel večino v predstavniškem domu kongresa, pa bo treba počakati še kakšen dan, najverjetneje celo nekaj tednov. Ankete so napovedovale in republikanci so se veselili gladkega prevzema udobne večine v predstavniškem domu, kar se tradicionalno zgodi, ko je predsednik nepriljubljen, država pa v krizi. Republikanci so pod Trumpom leta 2018 izgubili 40 sedežev v predstavniškem domu, demokrati pod Barackom Obamo pa leta 2010 kar 63. Demokrati pod Billom Clintonom leta 2010 so jih izgubili 52, leta 1998 pa nekaj pridobili, ker so bili Američani jezni na republikance zaradi ustavne obtožbe.

icon-expand Volitve v ZDA FOTO: Shutterstock

Analitiki trdijo, da bo treba počakati na dokončne izide volitev v Kaliforniji, kjer se lahko šest sedežev v predstavniškem domu obrne na eno ali drugo stran. Republikanci bi morali demokratom za prevzem večine odvzeti pet sedežev. Nekaj so jih, nekaj so jih potem njim odvzeli demokrati in o večini bo odločala Kalifornija. Če bo tesno, bodo sledile tožbe in zadeve se lahko zavlečejo vse do januarja, ko nastopi nov kongres. Republikanci za slabše rezultate že vsaj po tiho začenjajo kriviti tudi Trumpa Dosedanji razplet volitev je izjemno presenečenje v korist demokratov in republikanci so že vsaj po tiho začeli kriviti tudi bivšega predsednika Donalda Trumpa, ker se je tik pred volitvami na glas poigraval z morebitno napovedjo predsedniške kandidature leta 2024. Trump je za večino republikancev sprejemljiv, za večino Američanov pa ne in demokrati mu večinoma tako nasprotujejo, da gredo volit proti njemu, čeprav se sicer morda ne bi odpravili. Krivi naj bi bili tudi hudo pomanjkljivi kandidati s Trumpovo podporo. Številne demokratke naj bi šle volit tudi zato, ker jim je konservativno vrhovno sodišče ZDA poleti odvzelo pravico do splava.