V New Yorku obsodili ginekologa, ki je spolno zlorabil več kot 240 pacientk

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Trije moški v gostilni ob pivu debatirajo o tem, kako poslušne so njihove žene. Medtem ko se dva glasno hvalita o tem, kaj vse njuni ženi naredita za njiju, tretji molči.

Drugi ga zato čez nekaj časa vpraša: ''No, povej, kako poslušna je pa tvoja žena?'' Tretji razmišlja in nato reče: ''Ravno sinoči je do mene prišla po kolenih ...'' ''Kako ti je pa to uspelo?'' sta začudena in navdušena prijatelja. ''Ko je minila nevihta, je prišla do mene in rekla: zlezi vendar izpod postelje in se obnašaj kot moški!''