V New Yorku odprli prve centre za nadzorovano uživanje prepovedanih mamil

Pokušal je že pred leti, vendar sta ga takrat ustavila vlada bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in demokratski guverner New Yorka Andrew Cuomo. "Centri za preprečevanje uporabe prevelikih odmerkov mamil so varen in učinkovit način za spopadanje s krizo opioidov. Ponosen sem, da lahko mestom po ZDA pokažem, da je po desetletjih porazov mogoč tudi pametnejši pristop," je v torek sporočil De Blasio.

Omenjeni centri naj bi prispevali k temu, da se zmanjšata tako uživanje mamil po ulicah kot število smrti zaradi prevelikih odmerkov. Lani je v mestu zaradi tega umrlo več kot 2000 ljudi, od januarja do marca letos pa skoraj 600. Ministrstvo za zdravje mesta New York trdi, da lahko s takimi centri na leto rešijo najmanj 130 življenj.

Vsi niso navdušeni in newyorška zvezna kongresnica Nicole Malliotakis je zveznega pravosodnega ministra Merricka Garlanda pozvala, naj ukrepa in zapre centre, ker kršijo zvezno zakonodajo o prepovedanih drogah.