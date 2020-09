V New Yorku po 35 letih zaradi umora najstnice aretirali moškega

Vnovični DNK-test je privedel do aretacije moškega kar 35 let po tem, ko je umoril in posilil 14-letno deklico v Rochestru v New Yorku, so na čustveni konferenci povedali policisti in tožilci. Dekličino truplo je v bližini šolskega smetnjaka našel sprehajalec, obtoženi, ki je živel v isti soseski, pa je bil v času umora star 20 let.

14-letna Wendy Jerome je bila posiljena in umorjena med dostavo rojstnodnevne kartice na dan zahvalnosti leta 1984. Tisto noč je njeno telo "z očitnimi znaki travme" v bližini šolskega smetnjaka našel sprehajalec, je povedal stotnik rochestrske policije Frank Umbrino. 56-letnega Timothyja Williamsa so v sredo aretirali doma v Melbournu na Floridi in ga prijeli kot ubežnika, je povedala pomočnica okrožne državne tožilke Julie Hahn. Mama umrle deklice se je v solzah zahvalila policijski službi za čas, ki je bil namenjen reševanju primera. "Nikoli si nisem mislila, da bom doživela ta dan, zdaj pa je tukaj," je dejala Marlene Jerome. "Želim si le, da bi bil moj mož živ, da bi to videl. Umrl je leta 2011 in vem, da je tam z njo in se nasmiha, rekoč: 'Konec je, končno je konec'."

Pomagal jim je nov zakon o preverjanju DNK Leta 1999 so DNK, odvzet iz sperme, zbrane med obdukcijo, naložili v bazo podatkov FBI, vendar se ni ujemala z nikomer iz baze, je dejal Umbrino. Leta 2017 pa se je v New Yorku spremenila zakonodaja, ki je organom pregona omogočila še iskanje ujemanja DNK z družinskimi člani tistih, katerih DNK so zbrali v kazenskih preiskavah. Oddelek preiskovalcev je tako zahteval, da se opravi družinsko iskanje DNK in ugotovi, ali je v bazi kdo, ki se vsaj sorodno ujema z odvzetim DNK. Julija 2020 so rezultati družinskega iskanja iz laboratorija za kriminalistične preiskave v New Yorku zožali krog možnih osumljencev. Organi pregona so Williamsovo vpletenost potrdili z dodatnim vzorcem DNK, je dejala okrožna državna tožilkaSandra Doorley. Williams je leta 1984 živel v isti soseski kot umorjena deklica, v času njenega umora je imel 20 let. Williams na Floridi ni imel obrambnega zagovornika, saj se je tam odpovedal izročitvi, poroča sodni uradnik okrožja Brevard. Zdaj čaka na izročitev v New York, kjer bo na sodišču v Rochestru obsojen zaradi umora druge stopnje, je dejala Hahnova.

