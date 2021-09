V New Yorku po letu in pol odpirajo šole, a ob zelo jasnih pogojih

V New Yorku so prestopili kar nekaj pandemičnih prelomnic. Prvič po 18 mesecih se je v šolske klopi vrnilo okoli milijon učencev, ki jih bodo lahko poučevali le cepljeni učitelji, šolarji pa bodo morali nositi maske. Nazaj na delovna mesta so poklicali tudi vse mestne uslužbence. V restavracijah, telovadnicah, kulturnih ustanovah pa bodo inšpektorji preverjali, ali so gostje in zaposleni cepljeni.

