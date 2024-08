V New Yorku po prvih primerih virusa Zahodnega Nila pričeli s škropljenjem

S škropljenjem so začeli tudi v nekaterih delih Španije. Fotografije so iz sredine avgusta iz Andaluzije.

Do najave mestnih zdravstvenih oblasti je prišlo nekaj dni po novici o hospitalizaciji nekdanjega šefa oddelka za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthonyja Faucija, ki se je proslavil z vodenjem vladnih ukrepov proti pandemiji covida-19.

83-letnega Faucija so v bolnišnici zdravili teden dni, potem ko se je doma v Washingtonu okužil z virusom Zahodnega Nila, poroča televizija CBS.

V New Yorku so o prvih primerih okužbe z virusom Zahodnega Nila poročali pred tednom dni v Queensu in na Manhattnu. Diagnozo so postavili štirim ljudem, trije so bili hospitalizirani.

Bolezen prenašajo komarji

Virus Zahodnega Nila prizadene osrednji živčni sistem, vendar se pri večini okuženih ljudi ne pojavijo nobeni simptomi. Zboli le eden na okrog 150 okuženih, od katerih potem eden od desetih umre. Najbolj ogroženi so starejši od 60 let.

Komarji so v New Yorku običajno najbolj aktivni od aprila do oktobra, vendar znanstveniki pravijo, da lahko višje temperature, povezane s podnebno krizo, pospešijo rast populacije komarjev in število ugrizov.

Virus Zahodnega Nila ni edina bolezen, ki jo prenašajo komarji. Prejšnjo sredo so na več območjih Massachusettsa uvedli prostovoljno policijsko uro, potem ko se je starejši moški okužil z nevarnim virusom vzhodnega konjskega encefalitisa, ki pogosto povzroči smrt, poroča CBS.

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sta bila primera okužb s tem virusom odkrita tudi v Vermontu in New Jerseyju. Vsako leto poročajo le o peščici primerov okužb, ki so zelo resne, saj okrog 30 odstotkov okuženih oseb umre. Cepiv ali zdravil še ni.