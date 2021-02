New York je mesto sanj za marsikoga, tudi za številne komike. Čeprav se v zadnjem letu ni veliko smejalo in so lokali zaprti, so se najvztrajnejši komiki odločili, da potrebujejo stik z občinstvom. Zato so jih povabili na metro, potnike s svojimi šalami zdaj zabavajo kar med vožnjo. Odziv je neverjeten. Kot pravijo, ljudje potrebujejo smeh, druženje, bližino.

