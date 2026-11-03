V New Yorku prva smrt zaradi ošpic v 30 letih

"Globoko me je pretresla novica, da je v okrožju Lewis po okužbi z ošpicami umrl otrok," je v izjavi dejala demokratska guvernerka Kathy Hochul.

Ob tem je dodala, da gre za "uničujoč opomin na to, kaj je na kocki, ko Washington namerno spodkopava desetletja napredka pri zaščiti Američanov pred boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti". S temi besedami se je očitno obregnila ob zdravstveno politiko vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa oziroma njegovega ministra za zdravje Roberta Kennedyja ml., ki je skeptičen do cepiv.

V ZDA se soočajo z najhujšim izbruhom ošpic v zadnjih 35 letih. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so do 29. oktobra v 47 zveznih državah poročali o skupno 4834 primerih okužb.

Hochul je oktobra v New Yorku razglasila izredne razmere zaradi izbruha ošpic v tej in sosednjih zveznih državah.

Ošpice so bile leta 2000 v ZDA zaradi učinkovitih cepilnih kampanj razglašene za izkoreninjene. Toda bolezen se je v zadnjih letih vrnila, zlasti na račun okrepljenega nezaupanja v cepljenje in zdravstvene oblasti.