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Zgodba se razvija

V New Yorku se je zrušila stavba, umrli najmanj dve osebi

New York, 12. 11. 2026 08.18 pred 1 uro 1 min branja 21

Avtor:
M.P.
Zrušitev stavbe v Brooklynu

V New Yorku se je zrušila trinadstropna stavba in pod seboj pokopala večje število ljudi. Na kraju so reševalne ekipe, prispel je tudi newyorški župan Zohran Mamdani. Umrli sta najmanj dve osebi, več kot 17 jih je bilo poškodovanih. Med ruševinami še vedno iščejo preživele.

V newyorškem Brooklynu se je zrušila trinadstropna stavba. Po navedbah mestnih oblasti sta pod ruševinami umrli najmanj dve osebi, več kot 17 pa jih je bilo poškodovanih, piše BBC.

Očividci opisujejo pretresljive prizore. Najprej je glasno počilo, nato se je v nebo dvignil gost oblak dima, ko se je stavba sesedla proti tlom. "Tresem se. Mislil sem, da se bo celotna stavba zgrnila name," je za lokalno televizijo povedal Anthony Griggs, ki se je v času nesreče sprehajal po soseski.

Ena od prič je povedala, da so iz porušene stavbe potegnili že najmanj tri osebe, med njimi je bila tudi nosečnica, poroča CNN.

Na kraju je več kot 250 pripadnikov reševalnih služb. Komisarka gasilske službe New Yorka Lillian Bonsignore je reševalno operacijo označila za "izjemno nevarno". "Naši pripadniki delajo sistematično in se vse od prihoda še niso ustavili," je dejala Bonsignore.

Na kraj je že prispel tudi newyorški župan Zohran Mamdani in se rokoval s prvimi posredovalci. "Prispeli so v manj kot minuti in ure preživeli v nevarnih ter tehnično izjemno zahtevnih razmerah, da bi rešili prebivalce New Yorka," je kasneje zapisal na družbenem omrežju.

Vzrok nenadnega zrušenja še ugotavljajo.

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KOMENTARJI21

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golobove drobtinice
12. 11. 2026 09.40
Pri nas se bodo tudi rušili objekti, ker priseljenci rušijo nosilne stene v blokih kjer se jim zazdi.
Odgovori
0 0
biggbrader
12. 11. 2026 09.37
Ali je kaj čudnega, glede na to, kdo je župan NY ?
Odgovori
+1
2 1
bublika
12. 11. 2026 09.32
morda pa je tudi kriv Vućič?
Odgovori
-1
0 1
asdfghjklč
12. 11. 2026 09.26
To je lep primer tega, zak v blokih ni za živeti. 200 let stara hiša lahko še vedno stoji, ker jo obnavljaš, 200 let starega bloka pa več noben ne obnavlja.
Odgovori
+1
2 1
klop12
12. 11. 2026 09.18
lesen pod, bajta pa kot da je odrezana. To mora biti kvaliteta
Odgovori
+1
1 0
krjola
12. 11. 2026 09.13
kopali so gradbeno jamo za novo stavbo na sosednj parceli in se ta je bajta sesula...
Odgovori
+2
3 1
skuripanda burns
12. 11. 2026 09.41
Še marsikje kopljejo gradbeno jamo na sosednji parceli, pa se nič ne zruši. Problem ni gradbena jama, ampak temelji bajte.
Odgovori
0 0
Alfaa
12. 11. 2026 09.04
Vedno več bo takih dogodkov, ker starim stavbam se izteka rok.
Odgovori
-1
1 2
krjola
12. 11. 2026 09.17
To nima nobene zveze s starostjo stavb, ampak z nestrokovnimi gradbenimi posegi na sosednjih zemljiščih... Imaš tisoč let stare hiše, ki so preživele močne potrese in še danes stojijo...problem ni starost, ampak človeška nestrokovnost in malomarnost.
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
12. 11. 2026 09.38
To je samo še pajčevina skupaj držala.
Odgovori
0 0
Roadkill
12. 11. 2026 08.54
Kitajska pardon ameriška gradnja
Odgovori
+0
2 2
exeskim
12. 11. 2026 08.52
Bangladesh?!
Odgovori
+0
2 2
St. Gallen
12. 11. 2026 08.55
Ne, NY je v Usa
Odgovori
+2
2 0
proofreader
12. 11. 2026 08.48
Veliko jabolko.
Odgovori
+4
4 0
zurc
12. 11. 2026 09.07
gnilo
Odgovori
-1
1 2
osservatore
12. 11. 2026 08.45
Najprej sem pomislil, da je to nekje v zakotnen mestu v Indiji, ampak ne, to se dogaja v razvitem New Yorku.
Odgovori
+3
5 2
big_foot
12. 11. 2026 08.55
Si bil kdaj v ameriki? Ker jaz sem bil in v tisti takoooo opevani ameriki niti pod azno ne bi živel. Nam je tu mnogo boljše. Ni vse idealno ampak če se z njimi primerjamo smo pa svetlobna leta na boljšem. V ameriki si OK samo če si premožen pa še to relativno za veliko večino pa je to ena žalost.
Odgovori
+10
12 2
zurc
12. 11. 2026 09.09
tako pove večina ,ki je bila po svetu
Odgovori
+2
2 0
asdfghjklč
12. 11. 2026 09.35
Big foot, kaj hočeš s tem povedati? Porušila se je stara stavba. Boljše, da ne veš koliko starih stavb imamo po sloveniji, predvsem v starih mestnih jedrih, ki so zaščitene, hkrati jih pa noben ne obnavlja oz vzdržuje. Na koncu si pa niti ne želiš, da bi celo slovenijo zajel tak potres, kot je bil pred leti na hrvaškem, ker bo več kot četrt stavb po sloveniji porušenih. Jaz sem bil že velikokrat v zda službeno, tudi v rusiji, na kitajskem in marsikje še drugje, pa NIKJER ni stavb, ki ne bi bile v zelo slabem stanju, notri pa še ljudje živijo. Predvsem tega je bilo največ za videti v rusiji, kjer se pelješ po ulicah v predmestju moskve, kjer si misliš, da noben ne živi v teh starih stavbah, ki jim že okna manjkajo na večih stanovanjih, stene razpokane, trava metrska okoli, nato pa vidiš na balkonu, da nekdo cote suši in še luč gori notri.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
12. 11. 2026 08.44
A to je iz kartona?
Odgovori
+8
8 0
NeNebinarni
12. 11. 2026 09.14
Človek ima tak občutek pri vsem, kar Ameri zgradijo
Odgovori
+1
1 0
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