V New Yorku se je zrušila stavba, umrli najmanj dve osebi

V newyorškem Brooklynu se je zrušila trinadstropna stavba. Po navedbah mestnih oblasti sta pod ruševinami umrli najmanj dve osebi, več kot 17 pa jih je bilo poškodovanih, piše BBC .

Očividci opisujejo pretresljive prizore. Najprej je glasno počilo, nato se je v nebo dvignil gost oblak dima, ko se je stavba sesedla proti tlom. "Tresem se. Mislil sem, da se bo celotna stavba zgrnila name," je za lokalno televizijo povedal Anthony Griggs, ki se je v času nesreče sprehajal po soseski.

Ena od prič je povedala, da so iz porušene stavbe potegnili že najmanj tri osebe, med njimi je bila tudi nosečnica, poroča CNN.