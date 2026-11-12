V New Yorku se je zrušila stavba, umrli najmanj dve osebi

V newyorškem Brooklynu se je zrušila trinadstropna stavba. Po navedbah mestnih oblasti sta pod ruševinami umrli najmanj dve osebi, več kot 17 pa jih je bilo poškodovanih, piše BBC.
Očividci opisujejo pretresljive prizore. Najprej je glasno počilo, nato se je v nebo dvignil gost oblak dima, ko se je stavba sesedla proti tlom. "Tresem se. Mislil sem, da se bo celotna stavba zgrnila name," je za lokalno televizijo povedal Anthony Griggs, ki se je v času nesreče sprehajal po soseski.
Ena od prič je povedala, da so iz porušene stavbe potegnili že najmanj tri osebe, med njimi je bila tudi nosečnica, poroča CNN.
Na kraju je več kot 250 pripadnikov reševalnih služb. Komisarka gasilske službe New Yorka Lillian Bonsignore je reševalno operacijo označila za "izjemno nevarno". "Naši pripadniki delajo sistematično in se vse od prihoda še niso ustavili," je dejala Bonsignore.
Na kraj je že prispel tudi newyorški župan Zohran Mamdani in se rokoval s prvimi posredovalci. "Prispeli so v manj kot minuti in ure preživeli v nevarnih ter tehnično izjemno zahtevnih razmerah, da bi rešili prebivalce New Yorka," je kasneje zapisal na družbenem omrežju.
Vzrok nenadnega zrušenja še ugotavljajo.
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