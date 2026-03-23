V New Yorku trčila avto in letalo, letališče LaGuardia zaprto

Po poročanju ameriških medijev je letalo družbe Air Canada Express po pristanku na letališču trčilo v gasilski avto. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

Na fotografijah je mogoče videti poškodovan nos letala.

V nesreči sta se pilot in kopilot hudo poškodovala, medtem ko naj bi jo policist, ki je bil za volanom gasilskega vozila, in še ena oseba odnesla z zlomi, poroča Reuters. Vse so odpeljali v bolnišnico.

Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče najprej izdala prepoved vzletov in pristankov do 6.30 po srednjeevropskem času, nato pa jo podaljšala do večera.

Kot piše na spletni strani letališča LaGuardia, so letala, ki bi morala tam pristati, preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno letališče.