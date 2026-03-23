Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V New Yorku trčila avto in letalo, letališče LaGuardia zaprto

New York, 23. 03. 2026 07.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L. STA
Trčenje letala in avtomobila na letališčču v New Yorku

Na newyorškem letališču LaGuardia so zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi minulo noč začasno ustavili letalski promet.

Po poročanju ameriških medijev je letalo družbe Air Canada Express po pristanku na letališču trčilo v gasilski avto. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

Na fotografijah je mogoče videti poškodovan nos letala. 

V nesreči sta se pilot in kopilot hudo poškodovala, medtem ko naj bi jo policist, ki je bil za volanom gasilskega vozila, in še ena oseba odnesla z zlomi, poroča Reuters. Vse so odpeljali v bolnišnico.  

Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče najprej izdala prepoved vzletov in pristankov do 6.30 po srednjeevropskem času, nato pa jo podaljšala do večera. 

Kot piše na spletni strani letališča LaGuardia, so letala, ki bi morala tam pristati, preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno letališče.

V Istanbulu sta se po domnevni eksploziji plina zrušili dve stavbi

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Ko bolezen vzame, a življenje vrne tisto največ
Ko bolezen vzame, a življenje vrne tisto največ
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Ko 27-letnik dobi diagnozo osteoporoze: pot nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
5 hitrih pomladnih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1597