V New Yorku ustrelili sedemmesečno deklico

Posnetki s prizorišča prikazujejo dva moška, ki sta skozi sosesko Williamsburg vozila v nasprotni smeri poteka prometa. Moški, ki je sedel na zadnjem delu motorja, je izvlekel pištolo in sprožil "vsaj dva strela", je na tiskovni konferenci povedala komisarka newyorške policije Jessica Tisch. Osumljenega strelca so prijeli, vendar je za voznikom potekalo "obsežno" iskanje, je še dodala.

"Življenje, ki se je komaj začelo, je bilo v trenutku odvzeto," je dejal župan New Yorka Zohran Mamdani. "Današnji dan je uničujoč opomin na to, koliko dela je še treba storiti za boj proti nasilju s strelnim orožjem v tem mestu," je še komentiral.

V času streljanja je bilo na vogalu ulice več odraslih in otrok, od katerih sta bila dva v vozičkih. Starša sedemmesečnega dojenčka sta takoj zbežala v bližnjo trgovino na vogalu, kjer sta ugotovila, da je bila njuna deklica ustreljena, poroča BBC.

"Vsi otroci so se začeli sklanjati, medtem ko so se skrivali v kotu. Družina se je zatekla v trgovino in mama je začela kričati, ko je opazila, da njen otrok krvavi iz glave," je za CBS povedala priča.

Dojenčico so odpeljali v bližnjo bolnišnico Woodhull, kjer so jo razglasili za mrtvo. Policija ni poročala o drugih smrtnih žrtvah ali poškodbah v incidentu.