Tujina

V New Yorku ustrelili sedemmesečno deklico

New York, 02. 04. 2026 17.38 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
V New Yorku ustreljena sedemmesečna deklica

V newyorški četrti Brooklyn so ustrelili in ubili sedemmesečno deklico, medtem ko je sedela v svojem vozičku, je sporočila policija. Verjamejo, da je bil otrok nenamerna žrtev napada, povezanega z uličnimi tolpami.

Posnetki s prizorišča prikazujejo dva moška, ki sta skozi sosesko Williamsburg vozila v nasprotni smeri poteka prometa. Moški, ki je sedel na zadnjem delu motorja, je izvlekel pištolo in sprožil "vsaj dva strela", je na tiskovni konferenci povedala komisarka newyorške policije Jessica Tisch. Osumljenega strelca so prijeli, vendar je za voznikom potekalo "obsežno" iskanje, je še dodala.

"Življenje, ki se je komaj začelo, je bilo v trenutku odvzeto," je dejal župan New Yorka Zohran Mamdani. "Današnji dan je uničujoč opomin na to, koliko dela je še treba storiti za boj proti nasilju s strelnim orožjem v tem mestu," je še komentiral.

V času streljanja je bilo na vogalu ulice več odraslih in otrok, od katerih sta bila dva v vozičkih. Starša sedemmesečnega dojenčka sta takoj zbežala v bližnjo trgovino na vogalu, kjer sta ugotovila, da je bila njuna deklica ustreljena, poroča BBC.

"Vsi otroci so se začeli sklanjati, medtem ko so se skrivali v kotu. Družina se je zatekla v trgovino in mama je začela kričati, ko je opazila, da njen otrok krvavi iz glave," je za CBS povedala priča.

Dojenčico so odpeljali v bližnjo bolnišnico Woodhull, kjer so jo razglasili za mrtvo. Policija ni poročala o drugih smrtnih žrtvah ali poškodbah v incidentu.

smrt dojenček voziček streljanje
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
