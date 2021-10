Uvedli obvezno cepljenje za šolnike v New Yorku, kmalu tudi v Los Angelesu

V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za vse zaposlene v javnem šolstvu. Župan Bill de Blasio je dejal, da se je doslej najmanj z enim odmerkom cepiva cepilo 96 odstotkov od 148.000 zaposlenih. "Starši morajo vedeti, da so njihovi otroci varni," je dejal de Blasio.

Javne šole v mestu New York imajo več kot milijon učencev.

Vsi, ki se niso cepili, morajo najprej na neplačani dopust, kasneje pa sledijo ostrejše sankcije. Obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu je župan napovedal 23. avgusta, veljati pa bi moralo že prejšnji teden. Nekaj zaposlenih je vložilo tožbo, ki je na prvi stopnji uspela, prizivno sodišče jo je zavrnilo, prav tako tudi vrhovno.

Začetek veljave ukrepa so pospremili protesti, ki pa niso bili množični. Po mestu je bilo nekaj skupin, ki so zavračale "tiranijo", nekateri pa so tudi napadali prostore, kjer izvajajo testiranje na okužbe z novim koronavirusom.