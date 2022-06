V New Yorku začeli s cepljenjem proti opičjim kozam, na Hrvaškem prvi primer

Skoraj vsi okuženi v New Yorku so homoseksualni moški. Cepljenje bo tako za zdaj potekalo v kliniki za spolno zdravje v predelu Manhattna Chelsea.

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) priznava, da je nevarnost okužb za splošno prebivalstvo nizka, kljub temu pa je izdal priporočila za obnašanje, kot sta izogibanje okuženim in iskanje zdravniške pomoči v primeru izpuščajev.

Opičje koze so prvič odkrili leta 1958 pri opicah za eksperimente v laboratorijih, prvi človeški primer pa so odkrili leta 1970 v DR Kongu. Simptomi okužbe so uvodoma podobni gripi, prihaja pa lahko tudi do zatekanja žlez in izpuščajev.

Gre za bolezen, ki se na ljudi prenese z živali – praviloma z glodavcev in primatov – in se najpogosteje pojavlja v tropskih gozdnatih predelih Srednje in Zahodne Afrike.

Do prenosa med ljudmi prihaja ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično. Dobro zaščito pred okužbo sicer nudi že cepivo proti črnim kozam.