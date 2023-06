V neznosni vročini se je v Meko odpravilo več milijonov ljudi

Romanja hadž – svetega muslimanskega romanja, ki je največje v zadnjih letih, naj bi se letos udeležilo skoraj dva milijona ljudi. To romanje je tudi prvo, ki bo potekalo brez omejitev po pandemiji koronavirusa.

Na milijone vernikov je kljub vročini v Savdski Arabiji prispelo v Meko, najsvetejše mesto islama, na največje romanje hadž v zadnjih letih. Po podatkih savdskih uradnikov je v državo na vsakoletno romanje doslej prispelo skoraj 1,5 milijona tujih romarjev. Oblasti so povedale, da pričakujejo, da bo število romarjev leta 2023 doseglo raven pred pandemijo, saj bo letošnji hadž prvi brez omejitev, uvedenih med pandemijo koronavirusa.

Romarji, ki so nosili dežnike proti soncu in so se pri temperaturah, ki so dosegale 42 stopinj Celzija, z avtobusnih parkirišč do območja velike mošeje v središču Meke sprehodili več kilometrov, so na poti pogosto naleteli na barikade, ki so jih postavile varnostne sile, da bi usmerile velikanske tokove ljudi. Mnogi romarji, ki so prišli z vsega sveta, so se zbrali v bližnjih trgovinah in nakupovalnih središčih, da bi kupili spominke.

V zadnjih letih so se lahko hadža udeležili le tisti, ki so bili stari od 18 do 65 let. Savdska Arabija je tudi omejila zasebna podjetja, ki so lahko organizirala potovanja za hadž. Koronavirus pa sicer ni prva javna zdravstvena nesreča, ki je prizadela hadž. Vladajoča družina Al Saud v tej z nafto bogati državi svojo legitimnost gradi na nadzoru in zaščiti krajev za hadž. Zagotavljanje izvajanja hadža je njihova prednostna naloga, hkrati pa tudi glavno gospodarsko gonilo, ki Savdski Arabiji prinaša več milijard dolarjev prihodkov, ki niso povezani z nafto. Izbruhi bolezni so bili vedno zaskrbljujoči v zvezi s hadžem. Leta 632 so se romarji borili proti izbruhu malarije, leta 1821 je zaradi kolere umrlo približno 20.000 ljudi, leta 1865 pa je znova zaradi izbruha kolere umrlo še 15.000 ljudi, nato pa se je razširila po vsem svetu.

Kraljevi varnostni organi so se trudili in pripravljali, da bi zagotovili varno in nemoteno romanje. Savdska Arabija je pripravila tudi svoj doslej največji operativni načrt za hadž, v okviru katerega bo na terenu v pomoč milijonom romarjev razporejenih na tisoče uslužbencev in prostovoljcev. Na voljo bo rekordnih 14.000 uslužbencev in več kot 8.000 prostovoljcev. Leta 2019 se je romanja udeležilo skoraj 2,5 milijona ljudi. S predpisi za omejevanje širjenja covida-19 se je to število leta 2020 zmanjšalo na približno 10.000, leta 2021 na 60.000 in leta 2022 na 926.000. "Hadž se približuje, Kraljevina Savdova Arabija se pripravlja na največje islamsko zborovanje v zgodovini," je v videoposnetku, ki ga je ministrstvo objavilo v začetku tega tedna, dejal minister za hadž in umro Tavfik Al Rabiah. Pred začetkom hadža v ponedeljek naj bi prispelo še več romarjev. Rabiah je dejal, da se bo letos obredov udeležilo 2 milijona ljudi iz več kot 160 držav. V petek so bili romarji v belih oblačilih in sandalih vidni v svetem mestu, ko so prihajali z letali, avtobusi in vlaki.

