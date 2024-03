V Nigeriji izpustili več sto ugrabljenih šolarjev

Podrobnosti operacije ni omenil, prav tako tudi ne števila izpuščenih šolarjev. Se je pa zahvalil nigerijskemu predsedniku Boli Ahmedu Tinubuju , ki je po njegovih besedah zaslužen za to, da so učenci prišli domov nepoškodovani.

"Ugrabljene učence iz Kurige so izpustili in niso poškodovani ," je v izjavi za javnost dejal Uba Sani, guverner nigerijske zvezne države Kaduna, kjer leži mesto Kuriga. Pojasnil je še, da je bila izpustitev posledica operacij nigerijske vojske.

Po navedbah očividcev so bili učenci 7. marca na šolskem dvorišču pred začetkom pouka, ko so se pripeljali oboroženi moški na motorjih in jih odpeljali več kot 280, vključno z učiteljem. Gre za eno največjih množičnih ugrabitev v zadnjih treh letih in drugo v začetku marca v Nigeriji.