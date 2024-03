V Nigeriji napadalci ugrabili skoraj 300 učencev

Žrtve zadnjega napada, med njimi je tudi najmanj 100 otrok, starih 12 let ali manj, so obkolili in z njimi odkorakali v gozd, ravno ko so ti začeli šolski dan. Moškega, ki je poskušal rešiti učence, so ugrabitelji ustrelili, so sporočile šolske oblasti. Tiskovni predstavnik policije je za AP povedal, da iskalna akcija poteka v bližnjih gozdovih, ki pogosto služijo kot skrivališča za oborožene tolpe. Šolo, ki ni imela ograje, so strelci, ki so na motorjih prispeli malo po 8. uri zjutraj, obkolili z vseh strani. Varnostne sile so na kraj dogodka prispele šele čez nekaj ur, so povedali domačini, zato družine skrbi, da so strelci z otroki v tem času že odšli globoko v gozd.