V Nigeriji osvobodili sto ugrabljenih mater in otrok

Vlada zvezne države Zamfara, ki leži na severovzhodu Nigerije, je sporočila, da je bila skupina okoli sto žensk in otrok osvobojena brez plačila odkupnine, vendar pa dodatnih podrobnosti niso navedli. Skupino so ugrabili 8. junija, med incidentom pa so bile ubite tudi štiri osebe.

Skupino so ugrabili 8. junija.

V zadnjih mesecih je v regiji prišlo do številnih ugrabitev, od decembra 2020 pa je bilo ugrabljenih že več kot tisoč ljudi. Večina jih je bila kasneje osvobojena, menda po plačilu odkupnin, nekateri pa so bili ubiti, poroča BBC. Od ugrabitve 276 šolark iz srednje šole Chibok v letu 2014 se je za ugrabitev študentov in šolarjev odločilo vse več oboroženih skupin.

Oblasti so za incidente krivile razbojnike, oborožene roparje, tatove goveda in druge oborožene skupine, ki delujejo v regiji in ki jih večinoma motivira denar.

Predsednik Muhammadu Buhari je vojski ukazal, naj odkrije kriminalce v Zamfari in sosednjih zveznih državah Kaduna in Katsina ter naj jih odstrani. V začetku tedna je bilo med napadom na kriminalno združbo na meji držav Zamfara in Kaduna sestreljeno letalo nigerijskih zračnih sil. S skokom iz letala je pilotu napad uspelo preživeti.