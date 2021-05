V Nigeriji ugrabili okoli 200 učencev

Ugrabitev se je zgodila v nedeljo v mestu Tegina, so za BBCpotrdile nigerijske oblasti, učitelj pa je povedal, da pogrešajo 150 učencev, medtem ko druga poročila govorijo o okoli 200 pogrešanih.

Ugrabitve, ki jim sledi odkupnina, so v severnih državah vse pogostejše. Spomnimo samo, da so februarja iz internata v Jangebeju v zvezni državi Zamfara oboroženi moški odpeljali skoraj 300 deklet. Večino so pozneje osvobodili.

V zadnjem incidentu so priče, ki jih je citirala spletna stran News Day, povedale, da so oboroženi moški na motorjih vdrli v mesto in brez razlogov začeli streljati. Ko so ljudje pobegnili, so napadalci odšli v islamsko šolo in ugrabili otroke. Šolo obiskujejo tako dečki kot deklice, stari od 6 do 18 let. Oblasti so sporočile, da sta bili med napadom ustreljeni dve osebi, ena pa je umrla. Po poročanju naj bi bili ugrabljeni tudi številni ljudje, ki so potovali v avtomobilu.

Dopisnica BBCiz Nigerije pravi, da so ugrabitve za odkupnino v zadnjih mesecih pogostejše po vsej Nigeriji. Napad v Tegini se je sicer zgodil le dan po izpustu 14 ljudi, ugrabljenih z univerze v sosednji državi Kaduna.