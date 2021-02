V Nigeriji ugrabljenih več sto deklet

Napad se je zgodil okoli ene ure ponoči v mestu Jangebe v zvezni državi Zamfara. Kot je povedal eden izmed učiteljev, so po napadu pogrešali več kot 300 deklic. Eden izmed staršev je potrdil, da so jih o napadu obvestili in tako skušajo vzpostaviti stik z dekleti.

Nigerija je sicer znana po tovrstnih napadih, oborožene kriminalne skupine pa so v zadnjih letih le še okrepile svoje delovanje in povečale število napadov. Pri svojih dejanjih večkrat ugrabijo mlajše fante in dekleta, kasneje pa zahtevajo odkupnine ali jih kako drugače izkoriščajo.

Minuli teden so v sosednji državi Niger v šoli ugrabili 42 ljudi, decembra lani je bilo v Kankari, v nigerijski zvezni državi Katsina, ugrabljenih več kot 300 dečkov. V kraju Dapchi so džihadisti pred tremi leti ugrabili 110 učenk tamkajšnje šole, v Chiboku pred sedmimi leti pa 276.