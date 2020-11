V Nigeriji v brutalnem napadu ubitih najmanj 110 civilistov

V brutalnem napadu na severovzhodu Nigerije je bilo ubitih najmanj 110 civilistov, so opozorili Združeni narodi. Oboroženi moški na motornih kolesih so napadli moške in ženske, ki so delali na poljih v bližini kraja Koshobe v zvezni državi Borno, je sporočil koordinator ZN za humanitarno pomoč v Nigeriji Edward Kallon.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Incident je najbolj brutalen neposredni napad na nedolžne civiliste v letošnjem letu,"je opozoril. V napadu so bili številni tudi ranjeni, poročajo tudi o številnih ugrabitvah, je dejal. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Združeni narodi v poročilu ne omenjajo džihadistične skupine Boko Haram ali zahodnoafriške veje Islamske države (ISWAP), ki sta odgovorni za vrsto terorističnih napadov na območju v zadnjih letih. Napad se je zgodil med lokalnimi volitvami v zvezni državi Borno, ki so jih doslej večkrat preložili zaradi vse pogostejših napadov. icon-expand