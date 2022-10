V Nigeriji v poplavah umrlo več kot 600 ljudi

Nigerija je sicer vajena sezonskih poplav, a letošnje so bile bistveno hujše kot običajno. Vlada za slednje krivi nenavadno obilno deževje in podnebne spremembe. Dodatni ključni dejavnik, ki je povzročil uničujoče poplave, je tudi zasilni izpust odvečne vode iz jezov v Nigeriji in sosednjem Kamerunu. Škodo pa sta po besedah strokovnjakov še povečala slabo načrtovanje in infrastruktura.

Poplave, ki so se začele v začetku poletja, so uničile velike odseke kmetijskih zemljišč. Motene so tudi oskrbe s hrano in gorivom, vse bolj pa se veča tudi zaskrbljenost zaradi povečanega širjenja bolezni. Na nedeljski tiskovni konferenci je nigerijska ministrica za humanitarne zadeve in obvladovanje nesreč Sadiya Umar Farouk pozvala lokalne oblasti, naj evakuirajo ljudi, ki živijo na najbolj tveganih območjih. Dejala je, da oblasti že zagotavljajo hrano in drugo podporo prizadetim in dodala, da se kljub "usklajenim prizadevanjem" in zgodnjim opozorilom številne vlade držav "niso pripravile" na poplave. Naravna nesreča je namreč prizadela 27 od 36 nigerijskih držav.