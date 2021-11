V Nigeriji zaradi zrušenja stolpnice več mrtvih

Ibrahim Farinloye iz agencije za obvladovanje izrednih razmer (NEMA) je na kraju nesreče povedal, da so reševalci v stiku z drugimi preživelimi, ki so še vedno ujeti pod porušeno stavbo.

Stolpnica se je zrušila v premožni četrti Ikoyi v nigerijskem velemestu Lagos. Reševalci so do sedaj uspeli rešiti devet ljudi. Delavci, ki so delali na gradbišču, so medtem zaskrbljeni zaradi številnih kolegov, ki so še vedno ujeti pod ruševinami.

Femi Oke-Osanyintolu, vodja agencije za obvladovanje izrednih razmer v zvezni državi Lagos, je ocenil, da so bile pri procesu gradnje storjene določene nepravilnosti. "Zadevi bomo prišli do dna in zagotovili, da se kaj takega ne bo ponovilo," je dodal. Preiskavo je odredil tudi guverner nigerijske zvezne države Lagos.

"Videl sem, kako so iz ruševin potegnili truplo"

Eden od gradbenih delavcev, ki se je mudil po opravkih, je videl, kako se je zgradba porušila. Dejal je, da je videl, kako so iz ruševin potegnili truplo, na kraju pa so bili še številni drugi ljudje, ki so bili pokriti z belim prahom. Dodal je, da pozna še vsaj sedem zidarjev, ki so po nesreči še pogrešani, poroča CNN.

Med pogrešanimi je tudi 26-letna Zainab Oyindamola Sanni, je sporočila njena družina in pojasnila, da je pri razvijalcu stavbe, podjetju FourScore, opravljala obvezno mladinsko delo. Njen brat Fawaz Sanni je dejal, da je bila Sannijeva med tistimi, ki so se izpod ruševin odzvali na klice reševalcev. "Rekli so mi, da je še živa," je dejal.

Nesreče zaradi zrušenja stavb so v Lagosu in po vsej Nigeriji sicer pogoste, glavni problemi pa so predvsem nekakovostni materiali, malomarnost in pomanjkljivo upoštevanje gradbenih standardov.