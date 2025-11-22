Svetli način
Tujina

V nigerijski dekliški šoli ugrabili več kot 300 učenk in učiteljic

Lagos, 22. 11. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
15

V nigerijski zahodni zvezni državi Niger so oboroženi napadalci iz šole ugrabili 315 učenk in učiteljic, je navedla Nigerijska krščanska zveza. To je že druga množična ugrabitev iz dekliške šole v tem tednu, saj so v ponedeljek pripadniki tolpe iz šole v zvezni državi Kebbi ugrabili 25 dijakinj.

Krščanska zveza je sprva trdila, da so iz šole ugrabili 227 učenk, po ponovnem štetju prisotnih v šolskem kompleksu pa so ugotovili, da so neznanci po petkovi jutranji maši ugrabili 303 učenke in 12 učiteljic.

Ugrabitve šolajočih so v Nigeriji sicer pogoste. Pripadniki tolp so junija leta 2021 iz javne univerze v zvezi državi Kebbi denimo ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere študentke so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihovi starši plačali odkupnino. Nekatere ugrabljene so prisilno poročili, iz ujetništva pa so se vrnile z otroki.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki teroristične organizacije Boko Haram v zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.

Množična ugrabitev v Nigeriji
Množična ugrabitev v Nigeriji FOTO: Profimedia
nigerija krscanska zveza ugrabitev deklice uciteljice
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smo druga Švica
22. 11. 2025 12.53
Kar stara zgodba vrjetn so že doma.
ODGOVORI
0 0
kala 09
22. 11. 2025 12.48
+2
Kje je Nika pa Fajonova.
ODGOVORI
2 0
ROMELS
22. 11. 2025 12.50
podporniki takega početja molčijo.
ODGOVORI
0 0
PegySue
22. 11. 2025 12.42
Grozno. Uboga dekleta...
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
22. 11. 2025 12.40
+1
Tako Muslimani delajo s Krščani.
ODGOVORI
1 0
Zedd
22. 11. 2025 12.30
+2
Kako bolan svet..
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
22. 11. 2025 12.24
+3
Verjetno ni skrivnost zakaj jih rabijo
ODGOVORI
3 0
bb5a
22. 11. 2025 12.23
+4
Mogoče bi ble mešane šole pri katerih imajo moški orožje precej boljša rešitev, kot pa dekliške šole...
ODGOVORI
4 0
cecen
22. 11. 2025 12.23
+6
Kje je Nika? Kje so pogumni fajterji?
ODGOVORI
7 1
Buča hokaido
22. 11. 2025 12.14
+0
Kje je njihov bog, da bi jih rešil oz. to preprečil?
ODGOVORI
3 3
Šarjan Marec
22. 11. 2025 12.18
-2
Ne obstoja.
ODGOVORI
0 2
Ramzess
22. 11. 2025 12.13
+3
V tem tednu, oblasti oz. policija pa nič, kao prišli so prepozno. Sicer pa je v preklosti bilo že več takih primerov, ne samo v enem (tem) tednu.
ODGOVORI
3 0
vlahov
22. 11. 2025 12.11
+7
Kje je SD z tanjo in Pirc in Beti , ki ne sme v ZDA.
ODGOVORI
7 0
GJ19
22. 11. 2025 11.50
+17
Pa noben ne naredi nič, svašta :(
ODGOVORI
17 0
zurc
22. 11. 2025 11.56
+16
bi ukrepali ,če ne bi bile katoličanke ,te so za njih nevredni ljudje,manj kot živali
ODGOVORI
16 0
