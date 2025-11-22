V nigerijski dekliški šoli ugrabili več kot 300 učenk in učiteljic

Krščanska zveza je sprva trdila, da so iz šole ugrabili 227 učenk, po ponovnem štetju prisotnih v šolskem kompleksu pa so ugotovili, da so neznanci po petkovi jutranji maši ugrabili 303 učenke in 12 učiteljic.

Ugrabitve šolajočih so v Nigeriji sicer pogoste. Pripadniki tolp so junija leta 2021 iz javne univerze v zvezi državi Kebbi denimo ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere študentke so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihovi starši plačali odkupnino. Nekatere ugrabljene so prisilno poročili, iz ujetništva pa so se vrnile z otroki.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki teroristične organizacije Boko Haram v zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.