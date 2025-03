V Nišu bodo protestirali kar 18 ur, številni prispeli po večdnevnem pešačenju

Ob 11.52, torej ob uri, ko se je zgodila tragedija v Novem Sadu, so protestniki za petnajst minut utihnili in se spomnili 15 žrtev zrušenja.

Študentje so se dopoldne v več kolonah odpravili proti središču mesta, kjer so se jim pridružili tudi prebivalci Niša, prišlo je tudi več tisoč ljudi iz okoliških mest in cele Srbije.

Številni v Niš pripeli po večdnevnem pešačenju

Protestnega shoda se udeležujejo tudi študentje, ki so v petek zvečer v Niš prispeli po večdnevnem pešačenju, kolesarjenju ali teku iz več deset srbskih mest. Množica jih je z ovacijami pričakala na trgu pred Narodnim gledališčem.

Današnji protestni shod je po dveh množičnih shodih v Beogradu in po enem v Novem Sadu in Kragujevcu peti veliki shod. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška ter objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.