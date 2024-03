V nizozemskem lokalu zajetih več talcev, nekaj naj bi jih osvobodili

Na ulicah mesta Ede je polno policistov in gasilcev. Kot poroča nizozemski de Telegraff, je oborožen moški zgodaj zjutraj pred zaprtjem vdrl v bar in zagrozil, da ga bo razstrelil. Ponoči je tam potekala zabava, ko je napadalec vdrl v bar, pa naj bi bili tam le še delavci, ki jih je moški vzel za talce. Informacijo, da so zajeti talci zaposleni, je potrdil tudi lastnik lokala. Na mestu dogajanja so že policijski pogajalci. Policiji naj bi uspelo rešiti tri talce, koliko je zajetih še ni znano.