Tujina

V nizozemskem Utrechtu silovita eksplozija, zrušilo se je več stavb

Utrecht, 15. 01. 2026 17.45 pred 33 minutami 1 min branja 24

Avtor:
A.K. STA
Silovita eksplozija v Utrechtu

V nizozemskem mestu Utrecht je odjeknila silovita eksplozija in povzročila požar. Po najnovejših podatkih lokalnih oblasti so bili poškodovani najmanj štirje ljudje. Več stavb se je zrušilo. Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za "velikansko eksplozijo".

Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve. Vse štiri poškodovane so prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblasti so območje eksplozije zaprle za javnost, lokalno prebivalstvo pa so pozvale, naj se ne zadržujejo v bližini. Kasneje so sporočile, da gasilci preučujejo, kako bi varno preiskali ruševine, da bi ugotovili, ali je pod njimi še kdo.

Eksplozija je po dosedanjih podatkih povzročila precejšnjo škodo. Več zgradb se je porušilo. Na posnetkih, ki so jih objavile nizozemske televizije, je videti dim, ki se dviga nad središčem mesta, in ruševine na ulicah.

Bolnišnica v Utrechtu je po incidentu vzpostavila urgentni center. 

