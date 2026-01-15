V nizozemskem Utrechtu silovita eksplozija, zrušilo se je več stavb

Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve. Vse štiri poškodovane so prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Oblasti so območje eksplozije zaprle za javnost, lokalno prebivalstvo pa so pozvale, naj se ne zadržujejo v bližini. Kasneje so sporočile, da gasilci preučujejo, kako bi varno preiskali ruševine, da bi ugotovili, ali je pod njimi še kdo.

Eksplozija je po dosedanjih podatkih povzročila precejšnjo škodo. Več zgradb se je porušilo. Na posnetkih, ki so jih objavile nizozemske televizije, je videti dim, ki se dviga nad središčem mesta, in ruševine na ulicah.

Bolnišnica v Utrechtu je po incidentu vzpostavila urgentni center.