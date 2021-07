Na zabavi v nizozemski diskoteki se je kljub pogoju PCT okužilo 165 oseb

Pri skoraj tretjini udeležencev zabave v eni od nizozemskih diskotek so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Tamkajšnji epidemiologi se zdaj na vse pretege trudijo zamejiti širjenje okužbe in vse od približno 600 udeležencev pozivajo, naj se (vsaj dokler nimajo rezultata testa) samoizolirajo. Obiskovalci kluba so morali ob vstopu sicer pokazati tako imenovano PCT-potrdilo, a kot kaže, so organizatorje uspeli pretenetati tako, da so si med seboj izmenjali QR kode o opravljenem testu z negativnim izidom.

Kot poroča nizozemski spletni časnik De Standaard, se je na težko pričakovanem odprtju ene od diskotek v mestu Enschede z novim koronavirusom okužilo kar 165 oseb. Na zabavi, ki je potekala prejšnjo soboto, je bilo sicer okoli 600 udeležencev. Podatek o številu okuženih med obiskovalci kluba Aspen Valley je za medije potrdila tamkajšnja civilna zaščita. Glede na nizozemske ukrepe proti novemu koronavirusu so morali vsi udeleženci na vhodu v diskoteko pokazati enega od tako imenovanih PCT-potrdil (prebolevnost, cepljenje, testiranje). Zato se javnost sprašuje, kako je torej možno, da je po zabavi toliko novookuženih. Po pisanju De Standaarda razlog najverjetneje tiči v tem, da so si obiskovalci izmenjali QR kode, ki so jih prejeli po testiranju, v primeru, da je bil izvid negativen, kar jim je omogočilo vstop v klub. Na ta način naj bi uspeli pretentati organizatorja, da so na prizorišče v resnici vstopili brez (pravega) PCT-potrdila. Ni sicer znano, koliko od 165 oseb s pozitivnim testom na novi koronavirus se je okužilo na zabavi, in koliko jih je tja že prišlo okuženih. Prav tako ni znano, kako pri omenjenih poteka okužba; ali gre za asimptomatske primere ali pa so med njimi tudi takšni, ki imajo bodisi blažjo bodisi težjo obliko covida-19. Nizozemski epidemiologi medtem skušajo intenzivno zamejiti širjenje virusa. Vse, ki so se udeležili zabave, pozivajo, naj se, vsaj dokler nimajo rezultatov testa, samoizolirajo – tudi če ne kažejo simptomov bolezni covid-19.