V nizozemskih učilnicah prepovedujejo mobitele, tablice, pametne ure

"Mobilni telefoni so prepleteni z našimi življenji, vendar pa ne sodijo v razred," je jasen minister za izobraževanje Robbert Dijkgraaf . Na Nizozemskem bodo namreč elektronske naprave (mobilni telefoni, tablični računalniki, pametne ure) v šolskih učilnicah prepovedani, poroča Reuters .

Šola in telefoni

Nizozemska vlada želi s tem omejiti motnje, ki so jih učenci deležni med poukom. "Učencem je treba omogočiti koncentracijo in jim omogočiti dobro učenje. Znanstvene raziskave pa kažejo, da mobilni telefoni predstavljajo motnjo. Študente moramo zaščititi pred tem," je dejal.

Naprave bodo tako dovoljene le, če bodo to posebej potrebno, kot na primer med poukom digitalnih veščin, iz zdravstvenih razlogov ali za invalide.

Prepoved je rezultat dogovora med ministrstvom, šolami in sorodnimi organizacijami. Dijkgraaf je ob tem še dodal, da lahko šole najdejo svoj način za izvedbo prepovedi, a da bodo sledila pravna pravila, če to do poletja 2024 ne bo prineslo dovolj rezultatov.