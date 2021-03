V nizu eksplozij najmanj 20 mrtvih, več sto je ranjenih

Kot kažejo posnetki z družbenih omrežij, je v predelu mesta, kjer so odjeknile eksplozije in v katerem leži tudi vojaško oporišče, pravo opustošenje. Nad mestom se vali gost dim, reševalne ekipe pa se še trudijo in upajo, da bi pod ruševinami našle morebitne preživele .

Tamkajšnji minister za zdravje je zaprosil vse zdravstvene delavce, naj pridejo v bolnišnice in nudijo pomoč, ter pozval k darovanju krvi.

Predsednik države Teodoro Obiang Nguema je za državno televizijo TVGE izjavil, da so vsaj delno poškodovane tako rekoč vse stavbe v mestu, in pozval svetovne voditelje, naj priskočijo na pomoč.