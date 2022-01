V nočnem klubu v Indoneziji po prepiru in požaru umrlo najmanj 19 oseb

"Spor je izbruhnil sinoči ob 23. uri," je dejal načelnik lokalne policije Ary Nyoto Setiawan . Po uradnih navedbah je bila ena žrtev v nočnem klubu Double O zabodena do smrti, 18 pa jih je umrlo zaradi požara, ki je sledil prepiru. Spor naj bi se začel z nesporazumom med dvema članoma etničnih skupin.

"Šlo je za nadaljevanje sobotnega spora," je dodal. Policija naj bi po sobotnem spopadu poskušala posredovati in preprečiti nasilje: "Pred sinočnjim spopadom smo namreč poklicali njune vodje." Policija je sporočila, da v spopadu niso bili vpleteni lokalni prebivalci.

"Zagorelo je v prvem nadstropju kluba. Poskušali smo evakuirati čim več ljudi. Potem, ko so gasilci zjutraj pogasili požar, smo odkrili nekaj trupel," je Setiawan dejal glede požara.

Sorong je največje mesto province in zanj je doslej veljalo, da je relativno mirno mesto. V oddaljeni indonezijski provinci Zahodna Papua sicer že dlje časa potekajo spopadi med separatisti in indonezijskimi varnostnimi silami. Uporniki so v zadnjem času okrepili svoje dejavnosti. Policija je v mesto napotila sile, da bi preprečila nadaljnje spopade.