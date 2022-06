V nočnem klubu v Južni Afriki umrlo najmanj 17 mladih

Do tragičnega dogodka naj bi prišlo v taverni Enyobeni v Scenery Parku na robu East Londona v provinci Eastern Cape, poroča novičarska stran Daily Dispatch.

Tiskovni predstavnik policije v vzhodnem Capeu brigadir Tembinkosi Kinana je za informativni kanal Newzroom Afrika povedal, da so med mrtvimi mladi odrasli, stari med 18 in 20 let. "Potrdim lahko, da je bilo v taverni v Scenery Parku najdenih približno 17 mrtvih," je dejal.

Pojasnil je, da so poročilo prejeli v nedeljo zgodaj zjutraj in da vse okoliščine dogodka še preiskujejo. "V tej fazi ne želimo ugibati, kaj se je zgodilo. Naša preiskava se nadaljuje," je dejal.

Na kraju dogodka se je zbralo več svojcev, ki iščejo svoje bližnje, poroča CNN.