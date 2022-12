V nočnem napadu naj bi Ukrajinci poškodovali most, ki povezuje ruske vojake

Na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo obstreljevanja obeh strani. Z ukrajinske strani pa prihajajo tudi novice, da so njihove sile v okolici Melitopola, enega izmed pomembnejših mest na jugu, z razstrelivom poškodovale ključni most, ki povezuje ruske vojake. Kot pravijo analitiki, so Ukrajinci ubrali podobno taktiko kot pri osvobajanju Hersona. "Bližajo se prazniki. To je čas, ko ljudje mislijo na mir in ne na agresijo. Rusiji ponujam možnost, da o tem premisli," je v nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je voditelje, zbrane v Parizu, prosil za dodatno pomoč Ukrajini.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

V okolici mesta Melitopol, ki se nahaja v jugovzhodni regiji Zaporožje, naj bi ukrajinske sile čez noč poškodovale enega izmed ključnih mostov. Kot navajajo poročila, naj bi sestrelile dva izmed podpornih stebrov, s tem pa onemogočile prevoz vojaškim vozilom. Preko sedaj delno porušenega mostu je namreč potekala oskrbovalna linija ruskih vojaških enot, saj se nahajajo na obeh bregovih reke Moločna. Melitopol je sicer pod rusko okupacijo od marca letos. Napad po poročanju časnika NY Times nakazuje tudi na to, kako pomembno je za Ukrajino orožje dolgega dosega. Kot poročajo britanski mediji, pa so ukrajinske sile s ciljanjem na povezave ruskih enot ubrale podobno taktiko kot pri osvobajanju regije Herson. Z osvoboditvijo slednje naj bi nadaljevanje proti Melitopolu in njegov prevzem postala naslednji cilj ukrajinske vojske.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz vzhodne regije Doneck pa poročajo o bojih na obeh straneh fronte. Situacija na vzhodnem bojišču je že več mesecev izredno težka, predvsem v okolici mesta Bahmut. Trenutno naj bi bila pod rusko oblastjo nekoliko več kot polovica regije, je sporočil proruski guverner regije Denis Pušilin. O nekoliko manjšem zavzemanju Rusije pa poročajo neodvisne ocene, saj da Ukrajina v regiji že vse od leta 2014 utrjuje svojo obrambo. Kot zatrjuje ukrajinsko poveljstvo, so v torek na območju odbili vsaj deset ruskih napadov. Ti poleg napadov v Donecku nadaljujejo tudi z obstreljevanjem Luganska.

Moskva prav tako napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, predvsem z intervalnimi napadi raketnih izstrelkov in droni, piše Reuters. Zaradi poškodovanega električnega omrežja je občasno brez elektrike do 12 milijonov ljudi, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

icon-expand Protitankovska obramba v Bahmutu FOTO: AP

Dopoldanski alarm zaradi Migov, ki so leteli v Belorusijo Sirene za napade so se sicer dopoldan oglasile po celotni Ukrajini. Kot so sprva poročali mediji, bi lahko naznanjale nadaljevanje ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, a so kasneje s Kijeva sporočili, da so so sirene kot nevarnost prepoznale bojna letala Mig, ki so iz Rusije letela v Belorusijo.

icon-expand Ruske vojaške vaje na območju Belorusije konec novembra FOTO: AP

Belorusko obrambno ministrstvo je namreč za danes napovedalo nenadno preverjanje bojne pripravljenosti, poroča Guardian. Kijev meni, da je Belorusija dogodek sklicala z namenom vzbujanja strahu pri Ukrajincih. Vaje beloruske vojske sicer ne potekajo v bližini meje s sosednjo Ukrajino. Prav tako vojaške aktivnosti potekajo v skladu z napovedmi Belorusije, saj je oktobra naznanila, da bo ustanovila skupno vojaško enoto z Rusijo. V Belorusiji naj bi tako stali skupni vojaški centri za usposabljanje, Rusija pa naj bi bila odgovorna za zagotavljanje opreme in vojaškega osebja.

Zelenski: Opustite agresijo, bližajo se prazniki. Rusija: To je nova realnost Rusija se je odzvala na pozive Zelenskega, naj v prazničnem duhu prekine vojno. Kot je dodal, bi ruske sile s tem pokazale, da so se zmožne odreči svoji agresiji. "Bližajo se prazniki. To je čas, ko ljudje mislijo na mir in ne na agresijo. Rusiji ponujam možnost, da o tem premisli," je povedal Zelenski. A Rusija je drugačnega mnenja, saj je pozive zavrnila, rekoč, naj se Ukrajina privadi na novo resničnost, ki vključuje tudi dejstvo, da so ukrajinske regije Zaporožje, Lugansk, Herson in Doneck sedaj pod rusko oblastjo. Na srečanju je Zelenski države članice tudi pozval, naj Ukrajini v luči pomanjkanja energije pošljejo več generatorjev in orožja. Kot je dodal, njegova država za boj z zimo in Rusijo potrebuje vsaj dodatnih 800 milijonov evrov.

icon-expand Zelenski je v Parizu voditelje prosil za dodatno pomoč Ukrajini. FOTO: AP

Ukrajini nato s paketom pomoči dodatno milijardo evrov Kasneje so udeleženci današnje mednarodne konference v Parizu Ukrajini obljubili pomoč v višini milijarde evrov, je sporočila francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. Ob tem je poudarila, da so presegli 800 milijonov evrov, k čemur je na začetku konference pozval Kijev, in da ne gre za posojila, temveč za darila v denarju in blagu. Od milijarde evrov bo 415 milijonov namenjenih energetskemu sektorju, 25 milijonov za oskrbo z vodo, 38 milijonov za hrano, 17 milijonov za zdravstvo in 22 milijonov za promet. Preostanek, skoraj 493 milijonov evrov, še ni razdeljen, je dejala Colonna. Hvaležnost za obljubljena sredstva je že izrazil ukrajinski predsednik vlade Denis Šmihal. "Za nas v Ukrajini je to zelo močan signal," je dejal in dodal, da obljubljena pomoč kaže na to, da ves civiliziran svet podpira Ukrajino.