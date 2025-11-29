Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V nočnih ruskih napadih na Kijev umrla najmanj dva človeka

Kijev, 29. 11. 2025 10.12 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

V ruskih nočnih napadih na Kijev sta umrla najmanj dva človeka, več kot deset je ranjenih, je sporočila vojaška uprava v ukrajinski prestolnici. Natančen obseg uničenja še ni znan, v zahodnem delu mesta naj bi prišlo do izpadov elektrike.

"Po zadnjih podatkih sta v napadu umrli dve osebi. Trinajst drugih je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok," je na omrežju Telegram objavila kijevska vojaška uprava.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekoliko pozneje je župan mesta Vitalij Kličko sporočil, da je število ranjenih naraslo na 15 in da so jih osem hospitalizirali. Pred tem je na Telegramu objavil, da je po napadih zahodni del ukrajinske prestolnice ostal brez elektrike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Natančen obseg uničenja še ni znan.

vojna Ukrajina Rusija nočni napadi
Naslednji članek

'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade

SORODNI ČLANKI

ZDA naj bi bile pripravljene priznati ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji

Putin končanje ofenzive pogojuje z umikom ukrajinskih sil iz Donbasa

Je sklenitev dogovora res tako blizu? Soglasja glede treh ključnih točk ni

Pogajanja prinesla napredek, še ta teden srečanje Trumpa in Zelenskega?

Rusija evropski predlog mirovnega načrta označila za nekonstruktiven

Evropski protipredlog: premirje, ozemeljski status quo in priprta vrata za Nato

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385