V nogavicah želel pretihotapiti 850 želvic, zdaj mu grozi pet let zapora

Kitajec Wei Qiang Lin je na ameriškem okrožnem sodišču priznal krivdo za poskus nedovoljenega izvoza približno 850 zaščitenih želv, zavitih v nogavice in lažno označenih kot igrače. Škatle, polne živih živali, so bile označena z nalepkami, na katerih je bilo navedeno, da "vsebujejo plastične igrače živali".

Ameriški organi pregona ob tem ocenjujejo, da je skupna tržna vrednost zaseženih želv znašala kar 1,4 milijona dolarjev (preračunano 1,21 milijona evrov). Ujeli so ga, ko so živali prestregli med pregledom na meji, poroča BBC.

A to očitno ni njegovo prvo pečanje s tihotapstvom. Obtožen je tudi, da je med avgustom 2023 in novembrom 2024 v Hongkong (uspešno) izvozil več kot 200 paketov z želvami, je včeraj sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Lin je azijskim želvoljubcem dobavljal predvsem kopenske želve, vrst vzhodna škatlasta želva in triprsta škatlasta želva. Obe sta avtohtoni v ZDA in med ljubitelji plazilcev zelo cenjeni. Njihova značilnost so edinstvene oznake na oklepih. Na Kitajskem veljajo za pravi statusni simbol, pogosto jih gojijo kot hišne ljubljenčke.

Poleg želv pa je Lin po podatkih ameriškega pravosodnega ministrstva tokrat poskušal izvoziti še 11 drugih paketov, polnih plazilcev, vključno s strupenimi kačami. Sodišče mu bo sodbo izreklo 23. decembra, grozi pa mu do pet let zapora.