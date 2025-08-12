Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

V nogavicah želel pretihotapiti 850 želvic, zdaj mu grozi pet let zapora

Washington / Hongkong, 12. 08. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

Kitajcu Wei Qiang Linu grozi petletna zaporna kazen, po tem ko je iz ZDA v Hongkong skušal pretihotapiti 850 zaščitenih želv. Žive živali so bile zavite v nogavice in spravljene v škatle z oznako 'plastične igrače'. Zasačili so ga med mejno kontrolo, ameriške oblasti pa ocenjujejo, da bi s prodajo zaslužil najmanj 1,2 milijona evrov.

Kitajec Wei Qiang Lin je na ameriškem okrožnem sodišču priznal krivdo za poskus nedovoljenega izvoza približno 850 zaščitenih želv, zavitih v nogavice in lažno označenih kot igrače. Škatle, polne živih živali, so bile označena z nalepkami, na katerih je bilo navedeno, da "vsebujejo plastične igrače živali".

Ameriški organi pregona ob tem ocenjujejo, da je skupna tržna vrednost zaseženih želv znašala kar 1,4 milijona dolarjev (preračunano 1,21 milijona evrov). Ujeli so ga, ko so živali prestregli med pregledom na meji, poroča BBC.

A to očitno ni njegovo prvo pečanje s tihotapstvom. Obtožen je tudi, da je med avgustom 2023 in novembrom 2024 v Hongkong (uspešno) izvozil več kot 200 paketov z želvami, je včeraj sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Lin je azijskim želvoljubcem dobavljal predvsem kopenske želve, vrst vzhodna škatlasta želva in triprsta škatlasta želva. Obe sta avtohtoni v ZDA in med ljubitelji plazilcev zelo cenjeni. Njihova značilnost so edinstvene oznake na oklepih. Na Kitajskem veljajo za pravi statusni simbol, pogosto jih gojijo kot hišne ljubljenčke.

Poleg želv pa je Lin po podatkih ameriškega pravosodnega ministrstva tokrat poskušal izvoziti še 11 drugih paketov, polnih plazilcev, vključno s strupenimi kačami. Sodišče mu bo sodbo izreklo 23. decembra, grozi pa mu do pet let zapora.

Zasežene želve, zavite v nogavice.
Zasežene želve, zavite v nogavice. FOTO: Ameriško ministrstvo za pravosodje - U.S. Fish and Wildlife Service

Obe omenjeni vrsti želv so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sicer na veliko tihotapili, danes pa sta zaščiteni s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Trgovina z želvami je dovoljena le z izvoznimi dovoljenji ali posebnimi potrdili o vnovičnem izvozu. Vzhodno škatlasto želvo Mednarodna zveza za varstvo narave prav tako uvršča med ranljive živalske vrste.

Vzhodne škatlaste želve na Kitajskem veljajo za statusni simbol.
Vzhodne škatlaste želve na Kitajskem veljajo za statusni simbol. FOTO: AP

To sicer ni prvi takšen primer čez lužo. Marca letos so ameriški organi pregona na prste stopili kitajskemu državljanu, ki je prav tako tihotapil vzhodne škatlaste želve. Več kot 2000 primerkov je želel iz države spraviti zavite v nogavice in pakirane v škatle, ki so bile označene kot mandlji in čokoladni piškoti. Obsojen je bil na 30 mesecev zapora. Ameriške oblasti so ocenile, da bi lahko vsako želvo prodal za najmanj 2000 dolarjev (1724 evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
tihotapljenje vzhodna škatlasta želva zapor želve
Naslednji članek

Črna gora zaradi požarov zaprosila za mednarodno pomoč

SORODNI ČLANKI

V Španiji zasegli več eksotičnih živali: krokodila, pitona, želve

V kovčku odkrili 185 želvic z Galapaških otokov

Med carinsko preiskavo paketa na letališču odkrili tri kraljeve kobre

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
12. 08. 2025 12.55
Sedaj pa njega dati v škatlo in jo vreči v ocean.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089