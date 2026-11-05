V nogavice skrili več kot 3000 pajkov in jih skušali pretihotapiti v Nemčijo

Na perujskem letališču Jorge Chávez v Limi so cariniki in osebje Nacionalne službe za gozdove in prosto živeče živali (SERFOR) v kovčkih treh Evropejcev, ki so se pripravljali na polet v Nemčijo, odkrili več kot 3000 ptičjih pajkov. Živali, ki so bile ob odkritju v različnih fazah razvoja (od jajčec in mladičev do odraslih pajkov), so bile skrite v nogavicah potnikov.

"Tihotapci so skrbno izbrali različne vrste pajkov, med katerimi so bili tudi nekateri za znanost povsem novi primerki, ki še niso opisani," je pojasnila strokovnjakinja za nadzor gozdov in prosto živečih živali pri službi SERFOR Cora Suárez. Dodala je, da pajki izvirajo iz različnih regij, med drugim iz provinc Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco in La Libertad.

Med zaseženimi pajki so bile vrste iz rodov Brachypelma, Pamphobeteus in Avicularia, je pojasnila Suarezova. Kot je poudarila, so ti pajki zaradi svojih barv in velikosti privlačni za zbiratelje.

Po zaključku postopkov bodo pajki nameščeni v varen in pooblaščen objekt za rejo.

Oblasti so živali odkrile po prejetju anonimne prijave.

Poljak in dva Nemca se zdaj soočajo s kazenskim postopkom, ki ga vodi specializirano tožilstvo za okoljske zadeve, vsi trije pa so bili zaradi poskusa tihotapljenja pajkov pridržani.