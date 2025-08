Med štiridnevnim solo pohodom na Norveškem izginil priznan novinar

Tudi v torek so morali prostovoljce umakniti s terena zaradi hitro slabšajočih se razmer. " Varnost reševalcev mora biti na prvem mestu ," je za norveški časnik VG povedal policijski načelnik Svein Buer . Kljub temu iskanje poteka naprej, kolikor dopuščajo razmere, poroča The Guardian .

Reševalne ekipe, ki jih sestavlja približno 30 prostovoljcev Rdečega križa, policisti, reševalni psi in droni, so akcijo večkrat prekinile zaradi nevarnega vremena. Po besedah predstavnice policije Tatjane Knappen so bile razmere v noči na ponedeljek tako slabe, da so morali zaradi močnega vetra in nalivov odpoklicati tudi reševalni helikopter. " Ni bilo varno nadaljevati iskanja v gorah ," je dejala.

Ameriški novinar Alec Luhn , znan po svojem delu na področju okoljske in podnebne problematike, je izginil v odročnih gorah narodnega parka Folgefonna na zahodu Norveške. 38-letni Luhn, ki je bil v državi na počitnicah s svojo sestro, se je konec julija sam odpravil na štiridnevni pohod. Od tam se ni vrnil, prav tako ni ujel načrtovanega leta iz Bergna v Združeno kraljestvo, poroča The Guardian .

Policija je sporočila, da je Luhn izkušen planinec, v dobri telesni pripravljenosti in ustrezno opremljen. Njegova soproga, novinarka Veronika Silchenko, je na družbenih omrežjih prosila kogarkoli, ki bi kaj vedel, da deli informacije.

Alec Luhn je bil med letoma 2013 in 2017 dopisnik iz Rusije za The Guardian, poročal je tudi za The New York Times, The Atlantic in druge ugledne medije. Trenutno živi v Združenem kraljestvu, kjer deluje kot novinar, specializiran za podnebne teme, povezan pa je tudi z mrežo Pulitzer Center Ocean Reporting Network, piše The Guardian.

Narodni park Folgefonna, kjer so nazadnje zaznali njegove sledi, obsega 550 kvadratnih kilometrov in vključuje tretji največji ledenik na Norveškem. Območje, znano po spektakularni naravi in težko dostopnih predelih, je kljub priljubljenosti med pohodniki lahko zelo nevarno, zlasti v neugodnem vremenu.