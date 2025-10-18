Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Otrok v nosu več mesecev imel tujek, našli so ga po vnetju ušes

Split, 18. 10. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
3

Gumast, trd, črn, dva centimetra velik tujek v nosu dve leti in pol starega otroka je bil tam že mesece, je pojasnila Željka Roje, zdravnica, ki je po vnetju ušesa otroku tujek iz nosu odstranila. Poudarila je, da sumljiv izcedek iz nosu lahko pomeni, da ima otrok v nosu tujek, na katerega je pozabil.

Dve leti in pol star otrok iz Splita si je tujek vtaknil v nos in ga tam nosil več mesecev, je pojasnila dr. Željka Roje, specialistka otorinolaringologije s kirurgijo glave in vratu.

To je odkrila po naključju, ko je mama dečka zaradi pogostih vnetij ušes pripeljala na pregled. Med pregledom je mati splitski zdravnici povedala, da je pri malčku opazila grozen zadah in da ima v zadnjem času izcedek iz nosu zelo slab vonj, kot poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Že na podlagi tega sem posumila na tujek v nosu, ob pregledu leve nosnice pa sem opazila to, kar vidite na fotografiji. Na srečo smo tujek lahko odstranili brez zapletov in poskušali smo ugotoviti, kaj je to. Gumijast, trd, črn, velik dva centimetra v nosu dve leti in pol starega otroka. Mama je jokala, se bala in ni mogla verjeti! Na srečo se je vse dobro izšlo in težava je bila rešena," je pojasnila dr. Rojetova.

"Smrdljiv izcedek iz nosu pri otrocih vedno vzbuja močan sum na zanemarjen tujek v nosu. Pri odraslih gre vedno za sum na tumor nosu in/ali paranazalnih sinusov. Imejmo to v mislih," je še opozorila dr. Rojetova.

split nos otrok tujek
Naslednji članek

Več sto tisoč uslužbencev na prisilnem dopustu ali dela brez plače

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
18. 10. 2025 12.50
Kaj je s temi starši?
ODGOVORI
0 0
jafalical
18. 10. 2025 12.31
+2
Se sreca, da je se je vse dobro izteklo...
ODGOVORI
2 0
Definbahija
18. 10. 2025 12.06
+5
Sam da mamo kej od Hrvatov
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306