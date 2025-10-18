Otrok v nosu več mesecev imel tujek, našli so ga po vnetju ušes

Dve leti in pol star otrok iz Splita si je tujek vtaknil v nos in ga tam nosil več mesecev, je pojasnila dr. Željka Roje, specialistka otorinolaringologije s kirurgijo glave in vratu.

To je odkrila po naključju, ko je mama dečka zaradi pogostih vnetij ušes pripeljala na pregled. Med pregledom je mati splitski zdravnici povedala, da je pri malčku opazila grozen zadah in da ima v zadnjem času izcedek iz nosu zelo slab vonj, kot poroča Net.hr.