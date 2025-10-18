Otrok v nosu več mesecev imel tujek, našli so ga po vnetju ušes

Dve leti in pol star otrok iz Splita si je tujek vtaknil v nos in ga tam nosil več mesecev, je pojasnila dr. Željka Roje, specialistka otorinolaringologije s kirurgijo glave in vratu.
To je odkrila po naključju, ko je mama dečka zaradi pogostih vnetij ušes pripeljala na pregled. Med pregledom je mati splitski zdravnici povedala, da je pri malčku opazila grozen zadah in da ima v zadnjem času izcedek iz nosu zelo slab vonj, kot poroča Net.hr.
"Že na podlagi tega sem posumila na tujek v nosu, ob pregledu leve nosnice pa sem opazila to, kar vidite na fotografiji. Na srečo smo tujek lahko odstranili brez zapletov in poskušali smo ugotoviti, kaj je to. Gumijast, trd, črn, velik dva centimetra v nosu dve leti in pol starega otroka. Mama je jokala, se bala in ni mogla verjeti! Na srečo se je vse dobro izšlo in težava je bila rešena," je pojasnila dr. Rojetova.
"Smrdljiv izcedek iz nosu pri otrocih vedno vzbuja močan sum na zanemarjen tujek v nosu. Pri odraslih gre vedno za sum na tumor nosu in/ali paranazalnih sinusov. Imejmo to v mislih," je še opozorila dr. Rojetova.
