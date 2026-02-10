V novem ameriškem napadu na plovilo v Pacifiku dva mrtva

Ameriška obalna straža je po napadu sprožila iskanje preživelega, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dodala vojska.

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile najmanj 38 in pri tem ubile najmanj 130 ljudi.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.

Ponedeljkov napad je tretji na domnevno tihotapsko plovilo v regiji, odkar so ameriške posebne sile januarja v Venezueli zajele tedanjega predsednika Nicolasa Madura. Ta je trdil, da so ameriški napadi na čolna del prizadevanj za spremembo režima v državi.

Maduro je trenutno zaprt v ZDA, kjer ga obtožnica bremeni več kaznivih dejanj, povezanih z drogami in orožjem.