Tujina

V novem ameriškem napadu na plovilo v Pacifiku dva mrtva

Washington, 10. 02. 2026

Avtor:
STA K.H.
Ameriški napad na plovilo v Tihem oceanu

Ameriška vojska je v ponedeljek poročala o novem napadu na plovilo, ki so ga po njenih navedbah uporabljali za tihotapljenje mamil, v vzhodnem Tihem oceanu. Pri tem so ubili dva človeka, eden je preživel, je v izjavi na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske.

Ameriška obalna straža je po napadu sprožila iskanje preživelega, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dodala vojska.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile najmanj 38 in pri tem ubile najmanj 130 ljudi.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.

Ponedeljkov napad je tretji na domnevno tihotapsko plovilo v regiji, odkar so ameriške posebne sile januarja v Venezueli zajele tedanjega predsednika Nicolasa Madura. Ta je trdil, da so ameriški napadi na čolna del prizadevanj za spremembo režima v državi.

Maduro je trenutno zaprt v ZDA, kjer ga obtožnica bremeni več kaznivih dejanj, povezanih z drogami in orožjem.

bibaleze
