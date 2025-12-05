V novem napadu na čoln, ki naj bi prevažal mamila, štirje mrtvi

Južno poveljstvo Združenih držav Amerike je na omrežju X objavilo 21-sekundni posnetek napada na plovilo, ki ga, kot trdi poveljstvo, upravlja določena teroristična organizacija. "Obveščevalne službe so potrdile, da je plovilo prevažalo prepovedane droge in se pomikalo po znani poti za tihotapljenje mamil v vzhodnem Tihem oceanu," so zapisali in dodali, da so bili v napadu ubiti štirje moški.

Demokratski senator Mark Warner je v četrtek pozval celoten kongres, naj si ogleda posnetek napada, ki po mnenju pravnih strokovnjakov morda krši zakone o vojskovanju. Warner je za televizijo MS NOW kasneje povedal, da po vojnem pravu vojska ne bi smela streljati na preživela prvega napada, ki več nista mogla ogrožati nikogar.

Napad je bil izveden v času političnega viharja v Washingtonu zaradi prvega napada 2. septembra, med katerim je vojska pokončala tudi dva preživela ob potopitvi čolna.

Tudi drugi demokrati poudarjajo, da ZDA niso v vojni s čolnarji, ki naj bi domnevno prevažali mamila. Če gre za trgovce z mamili, so to kriminalci, ki jih je treba aretirati in jim soditi, so dodali.

"Vsi vemo, da zgodovina posredovanj naše države v Karibih, Srednji Ameriki in Južni Ameriki v zadnjih več kot 100 letih ni bila popolna," je dejal Warner in vlado predsednika Donalda Trumpa pozval, naj objavi vse informacije o tem, kar delajo na morju.

Vodilni demokrat v senatnem odboru za oborožene sile Jack Reed je Pentagon pozval, naj objavi videoposnetek spornega septembrskega napada v celoti. Reed in drugi kongresniki so si video ogledali na tajnih sestankih z visokimi uradniki za nacionalno varnost.

Nevladna organizacija American Oversight je v četrtek sporočila, da je vložila tožbo na zvezno sodišče v Washingtonu, ker ministrstvo za obrambo in ministrstvo za pravosodje nista zagotovila informacij o napadu v skladu z zakonom o svobodi informacij.

"Po mnenju strokovnjakov bi takšno ravnanje lahko pomenilo vojni zločin, če so bili preživeli prvotnega napada kasneje ubiti," je navedeno v kopiji tožbe, navaja ABC.

Škandal je izbruhnil po poročanju Washington Posta o septembrskem napadu, ko naj bi obrambni minister Pete Hegseth podrejenim ukazal, naj pobijejo vse z uničenega čolna. Bela hiša je potem zatrdila, da je ukaz za drugi napad dal poveljnik posebnih operacij admiral Frank Bradley. Ta je v četrtek za zaprtimi vrati v kongresu povedal, da mu Hegseth takšnega ukaza ni izdal, ampak je ukazal drugi napad, ker naj bi preživeli še naprej predstavljali grožnjo, so novinarjem po zaslišanju povedali člani kongresa.