V novem napadu z nožem v Mannheimu žrtev član stranke Alternativa za Nemčijo

"V Mannheimu je bil v napadu z nožem poškodovan kandidat AfD na volitvah za mestni svet, potem ko je pristopil k človeku, ki je uničeval plakat," je sporočil sopredsednik AfD Tino Chrupalla na družbenem omrežju X.

Napad se je zgodil v torek malo pred 23. uro zvečer. 25-letnega napadalca so kmalu po napadu pridržali. "Preiskava zaenkrat ne kaže, da se je osumljenec zavedal, da je napadel politika AfD," je pojasnila policija. Tudi iz urada javnega tožilca so sporočili, da obstajajo jasni znaki, da je napadalec trpel za duševno boleznijo v času napada.

V stranki AfD medtem navajajo, da je politik utrpel poškodbe pri ušesu in na trebuhu, potem ko je pristopil k več ljudem, ki so odstranjevali predvolilni plakat. V napad naj bi bili po navedbah stranke vpleteni do trije ljudje, dva sta pobegnila.

Napad se je v Nemčiji zgodil pred nedeljskimi lokalnimi volitvami ter volitvami v evropski parlament in le nekaj dni za tem, ko je 25-letni državljan Afganistana napadel udeležence desničarskega shoda s protiislamsko vsebino. Po posredovanju med petkovim napadom v Mannheimu, v katerem je bilo poškodovanih pet oseb, je v nedeljo poškodbam podlegel 29-letni policist. Napadalca so ustrelili, vendar je preživel.