Tujina

V novem napadu ZDA na domnevno plovilo z mamili umrla dva človeka

Ljubljana, 09. 05. 2026 08.41 pred 41 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Ameriški napad na plovilo

Ameriška vojska je v petek v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo, osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka, eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA (Southcom). Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo.

Na podlagi obveščevalnih ocen je plovilo plulo po znani poti za prevoz drog, z njim pa naj bi upravljala "organizacija, uvrščena na seznam terorističnih organizacij", je Southcom še sporočil na družbenem omrežju X.

Ameriški napad na plovilo
Ameriški napad na plovilo
FOTO: Profimedia

Ob tem so objavili videoposnetek, na katerem je videti majhno plovilo, ki ga med plovbo zadane izstrelek, čemur sledi eksplozija.

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po podatkih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, se je doslej zvrstilo že več deset takšnih napadov, v njih pa je bilo ubitih skupno najmanj 192 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom mamil, ki ga oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
09. 05. 2026 09.13
Zelo nevarno je loviti ribe v mednarodnih vodah , ZDA potopijo vse ladje , potem pa rečejo ... tile so drogo vozili ... tudi Voditelji Trumpa Židje napadajo ladje z hrano in zdravili za lačne v Gazi , v mednarodnih vodah , vse pravice groženj in morije ljudi so si vzeli , za vse ostale pa naslavljajo z teroristi , popeljali so nas v svet groze in morije.
osservatore
09. 05. 2026 09.13
Če so ugotovili kje so, bi lahko obvestili obalno stražo da jih prestreže in dokaže tihotapljenje mamil.
Slavko BabIč
09. 05. 2026 08.57
A se bodo UN končno sestali zaradi teh terorističnih akcij jenkijev po svetu?
Slavko BabIč
09. 05. 2026 08.57
Ameriški terorizem!
RUBEŽ
09. 05. 2026 08.54
Senilneža je potrebno odstraniti. Preveč škodljiv za ljudstvo. Kot pri nas kaplar.
