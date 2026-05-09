V novem napadu ZDA na domnevno plovilo z mamili umrla dva človeka

Na podlagi obveščevalnih ocen je plovilo plulo po znani poti za prevoz drog, z njim pa naj bi upravljala "organizacija, uvrščena na seznam terorističnih organizacij" , je Southcom še sporočil na družbenem omrežju X.

Ob tem so objavili videoposnetek, na katerem je videti majhno plovilo, ki ga med plovbo zadane izstrelek, čemur sledi eksplozija.

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po podatkih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, se je doslej zvrstilo že več deset takšnih napadov, v njih pa je bilo ubitih skupno najmanj 192 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom mamil, ki ga oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava.