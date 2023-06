V novem raketnem napadu na Kijev umrl tudi otrok

Rusija je zgodaj davi izvedla nov zračni napad na Kijev, v katerem so bili ubiti najmanj trije ljudje, med njimi otrok, več kot deset ljudi pa je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom, je sporočila vojaška uprava mesta. Medtem sta bila v novem napadu na rusko regijo Belgorod ranjena najmanj dva človeka, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Napad na ukrajinsko prestolnico so ruske sile izvedle okoli 3. ure po lokalnem času. Na mesto so izstrelile manevrirne in balistične rakete, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 12 pa jih je bilo ranjenih. Med ubitimi je bil tudi otrok, prav tako med ranjenimi. "V okrožju Desnianski: trije ljudje so umrli, vključno z enim otrokom (rojenim leta 2012), deset ljudi je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom," je na Telegramu zapisala vojaška uprava Kijeva in dodala, da sta bili dve osebi ranjeni tudi v okrožju Dniprovski. Sprva je sicer kijevska vojaška uprava na Telegramu poročala, da sta v napadu umrla dva otroka. Gre za že četrti napad ta teden, skupaj pa so v maju na ukrajinsko prestolnico rakete in brezpilotni letalnimi leteli že sedemnajstič. Večina napadov se je zgodila ponoči, najmanj en pa se je zgodil tudi podnevi.

Devet oseb so prepeljali v bolnišnice Več oseb je bilo v napadu tudi poškodovanih. Na slikah s prizorišča, ki so jih delile vojaške sile, pa je videti ekipe reševalcev, ki skrbijo za ranjene, videti pa je tudi poškodovane zgradbe. Kijevski župan Vitalij Kličko je prek Telegrama zjutraj poslal več sporočil, v katerih je zapisal, da je v mestu prišlo do "serije eksplozij" in da se reševalci ukvarjajo z ruševinami in požari. Po njegovih besedah je bilo ranjenih 14 ljudi, od katerih so jih devet prepeljali v bolnišnico.

O smrtnih žrtvah in ranjenih poroča tudi ruska stran Uradniki v okupiranem delu ukrajinske vzhodne regije Lugansk, ki jih podpira Rusija, so sporočili, da je bilo v ukrajinskem obstreljevanju perutninske farme v sredo ubitih pet ljudi, še 19 je bilo ranjenih. Medtem sta bila v napadu na mesto Šebekino v zahodni ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino, za katerega so tamkajšnje oblasti okrivile Kijev, ranjena najmanj dva človeka, je na Telegramu sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. "Ta noč je za Šebekino spet napeta. Ukrajinska vojska je mesto obstreljevala eno uro," je dejal. Regija Belgorod je v zadnjem času pogosto tarča zračnih napadov, odgovornost za katere Moskva pripisuje Kijevu. V luči tega je Gladkov v sredo sporočil, da so v okrožjih Šebekino in Grajvoron začeli evakuacijo otrok. Pred tem je bil v torek tarča napada tamkajšnji center za razseljene osebe, pri čemer je bil ubit en človek. ZDA Ukrajini odobrile še za 300 milijonov dolarjev vojaške podpore Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v sredo naznanil nov sveženj vojaške podpore Ukrajini, vreden 300 milijonov dolarjev (okoli 300 milijonov evrov). Kot je poudaril, je Rusija zgolj maja, kot že omenjeno, izvedla 17 zračnih napadov na Kijev, zato bodo ZDA še naprej sodelovale z Ukrajino, da bi okrepile njeno zračno obrambo in ji pomagale zaščititi prebivalce pred rusko agresijo. Blinken je pojasnil, da sveženj pomoči vključuje pomembne zmogljivosti zračne obrambe, dodatno strelivo za visoko mobilne artilerijske raketne sisteme in artilerijo, protitankovsko orožje, več deset milijonov nabojev za osebno orožje in drugo opremo. "Rusija bi lahko svojo nepravično vojno končala že danes. Dokler tega ne bo storila, bodo ZDA z zavezniki in partnerji stale ob strani Ukrajini, dokler bo potrebno," je sporočil Blinken.