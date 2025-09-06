Brutalna policijska intervencija: nad protestnike s solzivcem, gumijevkami, šok granatami

Na protivladnih protestih v Srbiji so znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Policija je nasilno odstranila tisoče mirnih protestnikov z območja univerze v Novem Sadu. Protestnikom so se pridružili tudi evropski poslanci, ki jih je srbski predsednik Aleksandar Vučić označil za drhal.

Včerajšnji shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

Največ ljudi se je zbralo v Novem Sadu, kjer se je shod začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Po navedbah predsednika Aleksandra Vučića je policija v Novem Sadu ukrepala, potem ko so zamaskirani neznanci metali predmete na policiste, ki so bili razporejeni pred stavbo filozofske fakultete. Vučić trdi, da so policiste, "ki so mirno stali pred Filozofsko fakulteto v Novem Sadu, napadli iz čistega miru".

"Za vsako ceno so želeli zasesti prostore Filozofske fakultete v Novem Sadu, a jim ni uspelo," je dejal Vučić. Policisti so uporabili solzivec, gumijevke in šok granate. Vučić je kasneje v izjavi za medije povedal, da je bilo v spopadih ranjenih enajst policistov in da so aretirali več protestnikov.

Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki je v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta. Vučić je evropske poslance označil za drhal. Kot poroča hrvaški portal net.hr, jih krivi za včerajšnje incidente. Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu. S petkovimi shodi se je nadaljeval niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Kar se je začelo kot mirno zborovanje zaradi obtožb o policijski brutalnosti in kršitvi univerzitetne avtonomije, je imelo nasilen epilog okoli kampusa Univerze v Novem Sadu, kjer so bile prisotne močne policijske sile.

