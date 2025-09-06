Svetli način
Tujina

Brutalna policijska intervencija: nad protestnike s solzivcem, gumijevkami, šok granatami

Novi Sad, 06. 09. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D. S.
Komentarji
69

Na protivladnih protestih v Srbiji so znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Policija je nasilno odstranila tisoče mirnih protestnikov z območja univerze v Novem Sadu. Protestnikom so se pridružili tudi evropski poslanci, ki jih je srbski predsednik Aleksandar Vučić označil za drhal.

Včerajšnji shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo so v petek zvečer po več srbskih mestih potekali na poziv študentov in državljanov, z njimi pa so protestirali proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

Največ ljudi se je zbralo v Novem Sadu, kjer se je shod začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po navedbah predsednika Aleksandra Vučića je policija v Novem Sadu ukrepala, potem ko so zamaskirani neznanci metali predmete na policiste, ki so bili razporejeni pred stavbo filozofske fakultete. 

Vučić trdi, da so policiste, "ki so mirno stali pred Filozofsko fakulteto v Novem Sadu, napadli iz čistega miru".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za vsako ceno so želeli zasesti prostore Filozofske fakultete v Novem Sadu, a jim ni uspelo," je dejal Vučić.

Policisti so uporabili solzivec, gumijevke in šok granate. Vučić je kasneje v izjavi za medije povedal, da je bilo v spopadih ranjenih enajst policistov in da so aretirali več protestnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki je v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta. Vučić je evropske poslance označil za drhal. Kot poroča hrvaški portal net.hr, jih krivi za včerajšnje incidente.

Demonstracije so po poročanju srbskih medijev potekale tudi v Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu.

S petkovimi shodi se je nadaljeval niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Kar se je začelo kot mirno zborovanje zaradi obtožb o policijski brutalnosti in kršitvi univerzitetne avtonomije, je imelo nasilen epilog okoli kampusa Univerze v Novem Sadu, kjer so bile prisotne močne policijske sile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še posebej hinavsko je, da sta poslanec Evropskega parlamenta Rasmus Nordqvist iz Danske in Vula Tsetsi iz Grčije, sopredsednica Zelenih, danes zvečer prisotna v Novem Sadu na nasilnih protestih. To so ljudje, ki nam vsak dan predavajo o pravni državi in demokraciji – pa so tukaj, udeležujejo se neprijavljenega, nezakonitega zborovanja, ki v njihovih državah ne bi bilo dovoljeno. Ne le podpirajo, ampak tudi sodelujejo na nezakonitih zborovanjih v Srbiji! Govorijo o pravni državi, hkrati pa spodbujajo anarhijo," je med drugim zapisala srbska premierka Ana Brnabić.

Vučić je dejal, da je bilo več ljudi že aretiranih, aretirani pa bodo tudi vsi, ki so izvajali nasilje.

KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
06. 09. 2025 12.40
Zapis frenda: Živim v Beogradu že 20 let pa ti lahko povem iz prve roke kako je tu. Preejšnji teden je bila žena zaradi zdravstvenih težav sprejeta v državno bolnico. V eni glavnih bolnic v Beogradu ni niti wc papirja, mila, šampona, brisače, pižam za paciente. Vse to sem ji moral dostaviti, celo nekatera zdravila. Diagnostično opremo imajo, to so dobili v okviru EU donacij, vse ostalo kar bi moralo iti iz domačega proračuna je katastrofa. Medicinske sestre vsaka oblečena po svoje vsaka v drugi barvi (bele, svetlo modre, temno modre, zelene, roza, vijoličaste), uniforme kupujejo na svoj strošek preko TEMU, del pa jih dela kar v civilnih oblekah, pa sploh ne veš kdo je kdo. Podobno je tudi v drugih sektorjih. Vse skupaj je samo privid nekega standarda, ki se projecira čez državno kontrolirane medije. Za wc papir v bolnicah, šolah in vrtcih ni denarja, zato pa ni problem da se od vsakega državljana vzame iz žepa 3000€ za nek mini expo brez da se jih karkoli vpraša. Po drugi strani pa prijatelji in člani vladajoče klike lahko zbijejo punco do smrti na prehodu za pešce in pobegnejo s kraja nesreče, pijani in drugirani divjajo in delajo hude prometne nesreče s teškimi posledicami ali smrtnim izzidom (npr sin lastnika pink televizije Mitrovića, Vučićev kum Petrović ali pa npr šef poslanske skupine Babić), pa nihče od njih ni odgovarjal po zakonu.
ODGOVORI
0 0
ActiveR
06. 09. 2025 12.38
-2
Tudi v Srbiji vlada SVOBODA!
ODGOVORI
0 2
ArkaMast
06. 09. 2025 12.35
+0
Vućić ... ker skrivaš korupcijo je tako.
ODGOVORI
2 2
Magic-G-spot
06. 09. 2025 12.37
+0
Korupcijo lahko vidis pod clankom o Golobovi poroki. Povabljeni sami prijatli, ki so ugrabili drzavo.
ODGOVORI
1 1
Cmrlj3
06. 09. 2025 12.40
Koga pa ti vabiš na poroko? Neprijatelje?
ODGOVORI
0 0
Maxx365
06. 09. 2025 12.34
-3
Putin, Vučić, Lukašenko, Orban, Erdogan, Janša... vsi ti diktatorji bi s silo vladali pa lasten narod pretepali in zaplinjali za svoje cilje in zato da se z vsemi štirimi obdržijo na oblasti.
ODGOVORI
1 4
Ici
06. 09. 2025 12.33
+4
To so vendar samo nedolžni študenti, ki imajo do 01. oktobra počitnice?!
ODGOVORI
4 0
ArkaMast
06. 09. 2025 12.32
-3
Vućić, samo imen so želeli in glej kam si pripeljal državo. Imen imen imen .... kdo je kriv za 15 izgubljenih življen? Kdo je gradil nadstrešek? ...Zakaj jih skrivaš? .... Poglej kaj si storil? ...In po tem si še žaljiv, aroganten, proruski ... ?!?!
ODGOVORI
1 4
AlojzBodre
06. 09. 2025 12.31
+4
Večina v Srbiji ne podpira blokaderskih nasilnežev .
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
06. 09. 2025 12.28
+0
Tole že bolj Putin govori kot Vučić
ODGOVORI
1 1
Jezna lepookica
06. 09. 2025 12.28
-1
Kakšne drh... iz EU? Študenti? Mladi so naša prihodnost!
ODGOVORI
1 2
Professor
06. 09. 2025 12.28
+7
Zakaj zavajajoč naslov? Protesti v Srbiji so vse samo ne mirni. Poglejte video posnetke preden kaj napišete. Na netu je ogromno video posnetkov na katerih se lepo vidi, da je situacija čisto nasprotje vašim trditvam! Protestniki so nasilni, uničujejo stavbe, osebna vozila in napadajo policijo!
ODGOVORI
7 0
Bozjidar
06. 09. 2025 12.24
+2
Tudi Vučič bo padel,kot Miloševič,diktator
ODGOVORI
5 3
Po možganski kapi
06. 09. 2025 12.26
+2
Živela Robi in Tina.
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
06. 09. 2025 12.27
+1
Živel gospod Maljevac
ODGOVORI
1 0
ArkaMast
06. 09. 2025 12.23
+2
Vućić ni sposoben podati imen, kdo je odgovoren za 15 življenj. Torej?
ODGOVORI
4 2
Huki
06. 09. 2025 12.19
+2
Ti protestniki ne protestirajo, ampak je zbrana hudodelska organizacija-združba...Na takšen način bodo izgubili podporo navadnih državljanov in jo že izgubljajo...
ODGOVORI
5 3
Volfan muca ne grize srebrni
06. 09. 2025 12.11
+0
Vedno smo enaki tako pri Putinu in Vučiču pa seveda ,ko gre za Izrael.
ODGOVORI
1 1
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
06. 09. 2025 12.12
+1
Ja to pa drži.
ODGOVORI
2 1
Balki300 let Sinjebradec zov
06. 09. 2025 12.12
+1
Res je.
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
06. 09. 2025 12.11
+2
Mi imamo pa holobčka, ki mu zavida vsa Evropa!
ODGOVORI
6 4
Antoniozmaj
06. 09. 2025 12.20
+5
veliko bolje Golob, kot pa potomec albanskih korenin s svojo sekto sds. A se sektaši še spomnete, kako je slovenska policija tepla slovence, na demonstracijah proti skorumpirani vladi(bandi), ki jo je vodil potomec albanskih korenin? Tukaj vidim veliko vzporednic
ODGOVORI
6 1
diavolo1982
06. 09. 2025 12.10
+0
Nice 👍👍👍👍👍
ODGOVORI
3 3
Bartoreli77
06. 09. 2025 12.09
+1
Pravilno.
ODGOVORI
3 2
Bolfenk2
06. 09. 2025 12.06
-1
Srbi imajo predsednika Vučkota, katerega jim zavida vsa Evropa. Edini iz Evrope ki ja vabljen na velika svetovna srečanja v Moskvo in Peking.Ti plačanci pa protestirajo.
ODGOVORI
8 9
Volfan muca ne grize srebrni
06. 09. 2025 12.07
+1
Pozdravljen že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
2 1
Wolfman
06. 09. 2025 12.06
+3
Vučič užaljen, ker ni bil povabljen na ohcet v Lj, potem se pa znaša nad svojimi, kateri bodo očitno sliši vse do konca.
ODGOVORI
6 3
Volfan muca ne grize srebrni
06. 09. 2025 12.08
+1
Tako ja.
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
06. 09. 2025 12.05
-1
Samo da se ve, da vučičeva stranka ima 50% sedežev v parlamentu in tip je predsednik države s 60% zmago. Idealno, da se ga očrni za despota itd... kar seveda ni. Vse je po zakonu.
ODGOVORI
4 5
Volfan muca ne grize srebrni
06. 09. 2025 12.07
+0
Vse je ok vse je idealno .Pa pozdravljen.
ODGOVORI
1 1
Buci in Bobo
06. 09. 2025 12.09
(Pa) pozdravljen tudi ti nazaj.
ODGOVORI
0 0
