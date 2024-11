V Novem Sadu začeli zaslišanja osumljencev zaradi nesreče na železniški postaji

Srbska policija je v četrtek zaradi nesreče pridržala 12 ljudi. Tožilstvo je sprva sporočilo, da so jih pridržali 11, kasneje pa so obvestili javnost, da so jih pridržali 12, en osumljenec pa je v tujini.

Osumljenci so pridržani na novosadski policijski postaji, nekatere od njih pa so po poročanju RTS že privedli na državno tožilstvo na zaslišanje.

Med pridržanimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja vodja srbskih železnic Jelena Tanasković, ki sta nedavno odstopila, pa tudi inženirji in nadzorniki. Osumljeni so kaznivih dejanj, za katere je po navedbah tožilstva zagroženo od dve do 12 let zapora.