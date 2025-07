V novem turističnem resortu, kamor tuji turisti nimajo vstopa

V začetni fazi po odprtju je bil vstop v letovišče omejen le na severnokorejske državljane, pozneje pa so ga odprli tudi za ruske turiste. V začetku tega meseca je namreč novo severnokorejsko obmorsko letovišče Wonsan-Kalma obiskal ruski zunanji minister Sergej Lavrov , ki se je tam srečal s severnokorejskim voditeljem in mu obljubil, da bo ruske turiste spodbudil k obisku letovišča.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je 24. junija letos slovesno naznanil odprtje "projekta leta" – letovišča Wonsan-Kalma na vzhodni obali Severne Koreje. To se nahaja v bližini Kimovega rojstnega kraja in ponuja luksuzne hotele, vodne parke, zabaviščni park, restavracije in štirikilometrsko umetno belo peščeno plažo, ki je bila nekoč poligon za testiranje raket.

Te dni so tako v povsem novem letovišču uživali tudi izbrani ruski turisti, ki so dobili dovoljenje v okviru strogo nadzorovanih turističnih paketov. In čeprav so ti turisti pohvalili pozorno postrežbo in luksuzno okolje, so hkrati opisovali nenehno prisotnost vladnih nadzornikov, izrazili pa so tudi bojazen, da naj bi prisluškovali njihovim telefonom.

Zubkova je bila v skupini 13 izbranih ruskih turistov, ki je med prvimi tujimi gosti obiskala letovišče. Tja so potovali iz ruskega Vladivostoka v Pjongjang, od koder bi morali na drug let, ki pa je bil tik pred zdajci odpovedan. Namesto tega so za teh 13 turistov organizirali vlak. "Cel vlak samo za 13 ljudi je preprosto neverjetno. Bil je zelo nov, zelo udoben, klimatiziran," pravi. Najprej so jih odpeljali v hotel, kjer je bilo polno uradnikov in novinarjev, saj je bil ravno takrat tam tudi Lavrov, nato pa so jih premestili v hotel nižjega ranga.

Turistom so tudi povedali, da pošiljanje elektronskih poštnih sporočil stane 1,91 evra. Turistična agencija pa jim je jasno povedala, da bo imela tajna policija možnost spremljati njihova sporočila. "Upoštevajte, da bo e-poštno sporočilo poslano iz hotelskega e-poštnega nabiralnika, ne iz vašega. Zato priporočamo, da v zadevo navedete številko svoje sobe, da bodo lažje našli odgovor, naslovljen na vas," so se glasila navodila.

Vnaprej so jih tudi opozorili, da če želijo čaj, kavo ali sladkor, naj si to prinesejo s seboj. Prav tako, da sadja ne strežejo. "Bilo je veliko vrst mesa, raca, zajec, različne vrste rib. Res so se trudili, da nam ugodijo," je dejala turistka.